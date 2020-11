Arriva Uber Office per spostarsi in auto a Milano e Roma. il nuovo servizio dedicato a chi ha necessità di muoversi per esigenze lavorative o per urgenze. Rammentiamo infatti la tragedia dei mezzi pubblici: quando c’è stato affollamento, i contagi di Covid sono schizzati alle stelle in Italia. Peccato: l’auto privata avrebbe risolto tutto e può ancora essere la soluzione anti coronavirus.

Uber Office per spostarsi in auto a Milano e Roma: cosa dice la società

Uber rammenta che, con il nuovo Dpcm, il riempimento dei mezzi di trasporto pubblico è consentito solo fino al 50%. Prima era l’80%. Ma aggiungiamo noi che c’è un assembramento pauroso e pericolosissimo, con lo scambio di saliva e di aerosol: cosa che in auto non avviene, per fortuna. A fronte del progressivo aumento dei contagi nelle ultime settimane, l’affollamento su bus, tram e metro è stato uno dei punti al centro del dibattito sulla sicurezza.

Per offrire un supporto a coloro che necessitano di spostarsi all’interno delle città di Milano e Roma per esigenze lavorative o situazioni di urgenza, Uber lancia il nuovo servizio Uber Office.

Con Uber in che orari nelle città

Il servizio, disponibile dal lunedì al venerdì, è attivo in 2 fasce orarie.

Fra le 7 e le 10 del mattino per gli spostamenti dalla periferia verso il centro e all’interno delle zone periferiche Tra le 5 e le 8 del pomeriggio per i viaggi dal centro verso la periferia e all’interno delle zone periferiche

Gli utenti potranno così spostarsi non solo verso il centro città ma anche nell’area metropolitana, beneficiando di tariffe ridotte del 40% su tutti i viaggi. Come richiedere una corsa? Basta entrare nell’app, inserire la propria destinazione e conoscere così in anticipo il prezzo della corsa, scegliere l’opzione Uber Office e confermare il viaggio. Con queste accortezze anti Covid.

Obbligo di indossare la mascherina per autisti e passeggeri

Costante sanificazione dei veicoli

Fornitura di gel igienizzante per autisti e passeggeri

Mask verification per gli autisti: gli autisti dovranno dimostrare di indossare una mascherina scattandosi un selfie da caricare sull’app. Mask verification per i passeggeri: i passeggeri segnalati in passato per non aver indossato la mascherina, alla successiva prenotazione, dovranno provare di indossarla scattandosi un selfie con l’App per procedere con la corsa.

