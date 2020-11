Opel presto sarà commercializzata in Uruguay

Opel ha fatto nelle scorse ore un annuncio molto importante. La casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo PSA continua la sua internazionalizzazione e tornerà in Uruguay nel primo trimestre del 2021, ha annunciato Michael Lohscheller, presidente del business, in occasione del Congresso organizzato da Automobilwoche l’11 novembre.

Il leader ha indicato che il produttore tedesco, che fa parte del gruppo PSA, non dovrebbe essere multato per il mancato rispetto delle emissioni di CO2 in Europa quest’anno. Nel 2019, Opel ha ridotto le emissioni medie della sua flotta di 20 g / km e queste emissioni sono state ulteriormente ridotte di 13,5 g / km nella prima metà dell’anno.

La rapida elettrificazione dell’offerta è essenziale per il futuro di Opel, ha affermato Lohscheller. Ha indicato che l’intera gamma sarà elettrificata alla fine del 2024. Dopo la Corsa lo scorso anno, quest’anno tocca alla nuova Mokka. Infine, il signor Lohscheller ha indicato che Opel voleva crescere di nuovo e aveva compiuto progressi nel mercato tedesco in ottobre.

