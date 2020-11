Nuovo Opel Mokka ora disponibile negli allestimenti Ultimate e GS Line

Opel ha annunciato nelle scorse ore l’introduzione di due nuovi allestimenti per l’ultima generazione dell’Opel Mokka: Ultimate e GS Line. L’esclusivo allestimento Ultimate porta con sé praticamente il meglio che si possa ottenere dal SUV compatto.

Esternamente abbiamo dei cerchi in lega bicolore da 18″, il nuovo frontale Opel Vizor con cornice cromata, delle piastre paracolpi color argento sulla parte anteriore e posteriore e un profilo definito da una linea cromata.

Nuovo Opel Mokka: il SUV compatto adesso può essere scelto anche in versione Ultimate e GS Line

Oltre alla vasta scelta di sistemi di assistenza alla guida disponibili giù sul modello entry-level, il nuovo Mokka Ultimate aggiunge di serie frenata automatica di emergenza, cruise control e Active Lane Assist. Il Pure Panel sviluppato dalla casa automobilistica tedesca offre un’esperienza di guida completamente nuova grazie a un display digitale da 12 pollici e al sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10 pollici.

Il conducente può sfruttare al meglio il navigatore in quanto adesso è più pratico e consente di risparmiare tempo abbinando i servizi OpelConnect. L’allestimento Ultimate è dotato poi di rivestimenti dei sedili in alcantara nera che promettono il massimo comfort. Sia il conducente che il passeggero anteriore del nuovo Opel Mokka Ultimate siedono su sedili riscaldati e regolabili a sei vie.

Non manca un volante in pelle riscaldato che rende la guida molto più piacevole, soprattutto d’inverno. Infine, la chiave Keyless Open & Start dispone di un sensore integrato che permette di accedere in maniera molto semplice al SUV.

Per quanto riguarda l’Opel Mokka GS Line, si tratta di un allestimento orientato a chi cerca la massima sportività. Il design esterno è costituito da cerchi in lega TriColor da 18″, specchietti neri, tetto nero e piastre paracolpi anteriori e posteriori. Lo stemma Opel Blitz, il nome Mokka e la cornice dell’Opel Vizor sono in nero lucido.

Il pannello laterale del SUV è caratterizzato da una linea rossa che crea un forte contrasto con le altre colorazioni. Passando all’abitacolo, il nuovo Mokka GS Line è costituito da cielo nero, pedali in alluminio e inserti rossi in tinta. I sedili neri con cuscini laterali in pelle premium, infine, vantano cuciture rosse e finiture di design.

