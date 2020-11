FCA investe in una nuova struttura in Messico

Il gruppo FCA sta investendo in un centro di misurazione e allo stesso tempo ha attratto il suo fornitore di primo livello di cavi di controllo e alzacristalli a Derramadero. Un nuovo edificio costruito nel Parco Industriale di Santa Mónica, ospita oggi il terminal dei pickup dell’azienda automobilistica.

FCA ha realizzato un nuovo edificio in Messico in cui ospiterà un centro di misurazione e un suo fornitore di primo livello

Le autorità statali non hanno rivelato a quanto ammonta l’investimento fatto dall’azienda automobilistica o il numero di posti di lavoro creati per il nuovo servizio che ha accanto al suo stabilimento. Proprio di fronte all’unità di misurazione, FCA ospita in questo nuovo edificio il suo fornitore Hi-Lex, una società di fornitori di primo livello.

Hi-Lex Corporation è stata fondata in Giappone nel 1946. Negli anni si è posizionata nel mondo come azienda leader nella ricerca, sviluppo tecnologico e produzione di input per il mercato automobilistico. A livello globale, è l’azienda numero uno nella produzione e vendita di Cavi per Controllo Meccanico e la numero due nella produzione di Alzacristalli, elementi che fornisce a FCA.

