Citroën ë-C4: svelati i prezzi e la gamma completa per l’Italia

Citroën ha diffuso i prezzi della sua compatta elettrica, la ë-C4, destinati al mercato italiano. Difatti il costruttore francese dopo aver proposto l’intera gamma della variante dotata di motore termico, ha ora presentato il listino completo della ë-C4 dotata del motore elettrico da 136 cavalli di potenza e 260 Nm di coppia erogata. Il tutto viene alimentato da una batteria da 52 kWh che permette di raggiungere percorrenze massime nell’ordine dei 350 chilometri di autonomia.

La nuova Citroën ë-C4 viene proposta con prezzi che partono da 35.150 euro, utili a portarsi a casa la variante di ingresso (Feel) mentre i prezzi per gli allestimenti Feel Pack e Shine sono pari a 36.150 euro e 37.150 euro. Tre quindi gli allestimenti che vediamo nel dettaglio di seguito.

Si parte con la Feel

L’allestimento di approdo in Italia per la Citroën ë-C4 è il Feel. In questo caso, come anticipato più sopra, si parte da 35.150 euro ma in questo come negli altri casi si potranno sottrarre gli incentivi statali disponibili. L’allestimento prevede già di serie i cerchi in lega diamantati da 18 pollici Crosslight, i fari a LED dotati della tecnologia Citroën LED Vision, i fendinebbia sempre a LED con funzione cornering, il climatizzatore automatico bizona, il freno di stazionamento azionato elettricamente, il sistema multimediale con schermo TouchPad da 10 pollici dotato della connettività Apple CarPlay e Android Auto, la radio DAB, lo schermo digitale da 5,5 pollici per la strumentazione, gli interni in tessuto Meanwhile, il sistema che prevede la collisione, la frenata automatica di emergenza capace di riconoscere pedoni e ciclisti ma non mancano molti altri sistemi come il riconoscimento dei segnali stradali, i sensori di parcheggio, il regolatore di velocità, il mantenimento di corsia e il Driver Attention Pack.

Una proposta quindi particolarmente completa per essere un allestimento di approdo della nuova elettrica di casa Citroën.

La Feel Pack e Shine ancora più complete

Se già l’allestimento Feel della Citroën ë-C4 risultava particolarmente carico di elementi, il Feel Pack, che parte da 36.150 euro, introduce anche l’head-up display con visualizzazione a colori, gli specchietti retrovisori che si ripiegano elettricamente, la navigazione connessa con Citroën Connect Nav, il supporto per tablet Smart Pad Support Citroën, i sedili Advanced Comfort e il vano scorrevole sulla plancia. Aggiunge inoltre la telecamera per le manovre in retromarcia.

Al top c’è quindi l’allestimento Shine con prezzi a partire da 37.150 euro che adotta il sistema di accesso e accensione della Citroën ë-C4 senza la necessità della chiave. Ci sono poi gli interni in Metropolitan Grey, i sensori di parcheggio anche davanti, il volante in pelle, i vetri oscurati e un pacchetto completo di ADAS. La dotazione di serie include sempre il cavo di ricarica T2 per la presa di ricarica domestica e il T3, trifase da 22 kW, capace di ricaricare la Citroën ë-C4 in cinque ore se si dispone di una colonnina da 32 ampere e caricatore da 11 kW trifase venduto in optional.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI