Groupe PSA compie un nuovo passo verso l’elettrificazione

L’elettrificazione delle gamme è una necessità per tutti i marchi automobilistici al fine di ridurre le emissioni di CO2 e rispettare le normative europee CAFE. In questa gara, PSA è piuttosto avanti. Ma con poche versioni elettriche (e-208 ed e-2008) e poche versioni ibride ricaricabili, non è detto che il gruppo francese sia in grado di tenere il passo anche nei prossimi anni. Questo significa che il gruppo francese dovrà andare oltre e aumentare il numero di modelli elettrificati, su tutte le gamme.

Tra i modelli 100% elettrici basati sulla piattaforma CMP / e-CMP e le versioni ibride ricaricabili disponibili solo su base tecnica EMP2, non c’è nient’altro in PSA. Sebbene molti produttori offrano sistemi ibridi, non ricaricabili o leggeri (MHEV), queste tecnologie sono ancora assenti dall’offerta del gruppo francese. Le versioni MHEV offriranno due diversi sistemi.

Pertanto, questa tecnologia che combina una piccola batteria e un motorino di avviamento-alternatore da 48 V sarà inaugurata dalla futura Peugeot 308 nell’autunno del 2021. Farà coppia con il 3 cilindri 1.2 PureTech a benzina e sarà disponibile con cambio manuale.

I modelli con cambio automatico, dal 2022, beneficeranno di un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione , e-DCT, sviluppato con il fornitore Punch Powertrain. Sostituirà l’attuale EAT8 fornito da Aisin e che arriva direttamente dal Giappone. Questa trasmissione e-DCT avrà il vantaggio di essere prodotta in Francia presso lo stabilimento PSA di Trémery, vicino a Metz. D’altra parte, secondo fonti interne, ha lo svantaggio di un PRF (Manufacturing Revenue Price) meno competitivo rispetto ad altre soluzioni. In particolare la tecnologia E-Tech di Renault che PSA ha osservato da vicino ma Carlos Tavares, il suo capo, ha posto il veto.

