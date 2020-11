Nuova Opel Corsa si conferma l’auto compatta più popolare in Germania

La nuova Opel Corsa resta l’auto compatta più popolare in Germania. Con quasi 7200 nuove immatricolazioni, la bestseller del brand tedesco ha guidato il suo segmento per il terzo mese consecutivo ad ottobre.

Con una quota di mercato del 15,5% nel suo segmento, secondo le statistiche del Ministero federale dei trasporti e dell’infrastruttura digitale (Kraftfahrt-Bundesamts – KBA), quasi 1 vettura su 6 di piccole dimensioni venduta in Germania il mese scorso era una Corsa.

Nuova Opel Corsa: venduti circa 41.000 esemplari da gennaio ad ottobre in Germania

Rispetto allo stesso mese del 2019, le nuove immatricolazioni per il modello sono cresciute dell’89,7%. Ad agosto e a settembre, la nuova Opel Corsa si è posizionata al vertice nel segmento delle auto compatte nel mercato automobilistico tedesco. In totale, sono stati venduti recentemente circa 41.000 esemplari da gennaio, più di qualsiasi altro modello della sua categoria.

Andreas Marx, capo di Opel Germania, ha detto: “La Corsa offre un sacco di divertimento alla guida e le migliori tecnologie ad un prezzo accessibile. Il nostro bestseller conferma quanto sia sicura una piccola vettura Opel per l’uso quotidiano, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’auto a benzina, diesel o elettrica. Grazie al bonus innovazione valido fino al 31 dicembre 2021, i nostri clienti possono già guidare la Corsa-e pagandola circa 20.000 euro“.

La nuova Opel Corsa convince su tutti i fronti sia i clienti che i professionisti. Oltre ad essere al vertice delle vendite nel segmento delle auto compatte, recentemente ha vinto uno dei premi più prestigiosi dell’intera industria automobilistica.

Come riportato in un articolo dedicato, la versione completamente elettrica – la Corsa-e – è stata premiata con il Volante d’Oro 2020. Precedentemente, invece, la bestseller ha vinto i riconoscimenti Best Buy Car of Europe 2020 e Company Car of the Year.

