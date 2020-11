Opel Corsa-e vince il Golden Steering Wheel 2020

La nuova Corsa continua a portarsi a casa i più importanti premi dell’industria automobilistica. L’ultimo è il Volante d’Oro 2020 (Golden Steering Wheel) conquistato più precisamente dalla Opel Corsa-e 100% elettrica.

La vettura a zero emissioni è riuscita a battere i suoi diretti rivali, conquistando il primo premio nella categoria delle auto compatte. L’auto più venduta in Germania nel suo segmento ha convinto gli esperti e i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag.

Opel Corsa-e: la compatta 100% elettrica si porta a casa un importante premio

Michael Lohscheller, CEO di Opel, ha dichiarato: “Opel è elettrica e la nostra nuova Opel Corsa-e ne è la prova migliore. Dimostra che un’auto elettrica oggi può essere non solo dinamica e pratica ma anche alla portata di tutti. Siamo orgogliosi del modo in cui la Corsa-e riesca a convincere tutti: i nostri clienti, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag, nonché la giuria di esperti e le celebrità“.

Come al solito, i vincitori hanno dovuto superare due ostacoli per raggiungere la vittoria. Innanzitutto, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag hanno eletto le tre auto favorite in ciascuna categoria per la finale. Una giuria, composta da giornalisti, piloti ed esperti di automobilismo, ha poi testato ogni finalista sul circuito DEKRA-Lausitzring, utilizzando criteri basati sul metodo di prova di Auto Bild.

Con un totale di 3218 punti conquistati, la nuova Opel Corsa-e alla fine è riuscita a superare gli altri concorrenti. In seconda posizione si è piazzata la Hyundai i20 mentre in terza la Volkswagen e-up! con un vantaggio rispettivo di 141 e 431 punti.

Con i suoi 136 cavalli (100 kWi) di potenza e 260 nm di coppia massima, la Corsa-e offre una mobilità elettrica all’avanguardia. Con la sua autonomia fino a 337 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica, la vettura è adatta per l’uso quotidiano. Utilizzando un caricatore da 100 kW, la batteria da 50 kWh può essere caricata rapidamente fino all’80% in soli 30 minuti.

L’allestimento entry-level della compatta offre già climatizzatore automatico, freno di stazionamento elettronico, avvio senza chiave, sistema multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e con display touch a colori da 7 pollici, servizi OpelConnect e quadro strumenti digitale.

Sono inclusi nel pacchetto anche alcuni sistemi di assistenza alla guida come l’avviso di collisione frontale con frenata automatica d’emergenza e rilevamento dei pedoni, assistenza al mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e cruise control intelligente.

Il Golden Steering Wheel (Volante d’Oro) conquistato dalla nuova Opel Corsa-e occupa un posto d’onore nella bacheca dei trofei ricevuti fino ad ora dalla compatta.

