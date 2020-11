DS Automobiles: un render anticipa il design del nuovo crossover

PSA ha un piano ambizioso per il suo marchio DS Automobiles incentrato sui veicoli di lusso. Durante la prima metà del 2023, DS potrebbe annunciare un nuovo crossover. Naturalmente, mancano ancora oltre due anni al probabile debutto ma un noto sito Web spagnolo ha dichiarato di avere alcune informazioni su ciò che ci si può aspettare dal modello.

Perciò, i designer del sito hanno realizzato un progetto digitale che ci mostra in anteprima come potrebbe essere il nuovo crossover premium francese. Questo veicolo dovrebbe proporre una corpo più piccolo della Peugeot 2008 e ovviamente offrire caratteristiche diverse per non scontrarsi a vicenda sul mercato.

DS Automobiles: nel 2023 potrebbe arrivare sul mercato un nuovo crossover

Secondo Motor.es, DS Automobiles vorrebbe creare un crossover più convenzionale rispetto alla DS 3 Crossback per attirare un pubblico ancora più ampio. Sfortunatamente, non conosciamo ancora il presunto nome del modello ma dovrebbe scontrarsi con la Mini a cinque porte.

Ciò potrebbe anche significare che non avremo a che fare con un vero crossover tradizionale ma più con una berlina leggermente rialzata e pratica rispetto alla DS 3 Crossback disponibile in questo momento sul mercato.

Il noto sito Internet spagnolo afferma che attualmente il misterioso crossover di DS Automobiles è ancora in fase di studio ed è in attesa di un via libera per la produzione. In caso di esito positivo, avremo a che fare con un veicolo basato sulla stessa piattaforma della Crossback e molto probabilmente avrà a bordo le stesse tecnologie.

