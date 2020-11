Nuova Opel Corsa Ultimate debutta in Spagna

Opel è senza dubbio una delle protagoniste nel segmento B grazie alla sua Opel Corsa. Le vendite in Europa di questo modello hanno sempre avuto un discreto successo. Detto ciò, nelle scorse ore la casa automobilistica tedesca ha annunciato la disponibilità in Spagna dell’allestimento Ultimate della nuova Corsa che si pone al vertice della gamma con diversi equipaggiamenti in dotazione.

Con un prezzo di partenza di 23.600 euro, la versione Ultimate porta con sé il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro di serie. Questo è abbinato a un display touch da 10 pollici e supporta Apple CarPlay e Android Auto, oltre ad offrire un controllo vocale, accesso al navigatore per raggiungere facilmente il posto desiderato e browser.

Nuova Opel Corsa: l’allestimento Ultimate ora disponibile anche in Spagna

Non mancano i servizi OpelConnect con informazioni sul traffico in tempo reale, chiamata di emergenza e assistenza in caso di guasto. A bordo della Opel Corsa Ultimate troviamo inoltre climatizzatore automatico, rivestimento in alcantara nera e sedili anteriori con funzione di riscaldamento. Da precisare che il sedile del conducente dispone anche della funzione di passaggio. Il volante in pelle può essere riscaldato, una caratteristica che torna molto utile nei mesi più freddi.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Corsa top di gamma dispone di fari adattivi con tecnologia Intellilux LED Matrix che si adattano automaticamente sulla strada in modo da non abbagliare gli altri utenti, sia quelli presenti davanti la vettura che quelli provenienti dal senso opposto di marcia.

In conclusione, la nuova Opel Corsa Ultimate è dotata di cerchi in lega leggera da 17″ con finitura nera bicolore che praticamente sono gli stessi di quelli utilizzati sull’allestimento sportivo GS Line Plus.

