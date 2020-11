Mercato auto usate: il terzo trimestre in UK si chiude con un aumento del 4,4%

Il mercato delle auto usate nel Regno Unito ha registrato una crescita del 4,4% nel terzo trimestre dopo due trimestri consecutivi di calo. Queste informazioni arrivano dagli ultimi dati pubblicati nelle scorse ore dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Durante l’ultimo trimestre, sono stati effettuati circa 2.168.599 passaggi di proprietà. Parliamo di 92.217 in più rispetto allo stesso periodo del 2019, con settembre che ha registrato la crescita maggiore (6,3%).

Mercato auto usate: oltre 2 milioni di passaggi di proprietà registrati in UK negli ultimi tre mesi

Nonostante la crescita, stimolata dalla riapertura delle concessionarie e dall’allentamento delle misure di blocco, il mercato delle auto usate è ancora in calo nei primi nove mesi con 1.070.941 passaggi di proprietà in meno (-17,5%). Con il Regno Unito che entra in una nuova fase di lockdown e l’adozione di restrizioni più severe, si intravedono delle vendite nel quarto trimestre fortemente influenzate.

La richiesta di veicoli elettrici, che ha visto un calo del 29,7% nel secondo trimestre, ha registrato un recupero durante il terzo trimestre, crescendo del 34,4% e del 4,4% da inizio anno. Allo stesso tempo, le vendite dei modelli ibridi plug-in sono cresciute del 35,7% con 10.040 esemplari venduti nel mercato dell’usato. Sia le auto a benzina che quelle diesel hanno registrato un aumento delle vendite, rispettivamente, del 4,5% e del 2,6%.

Quello delle auto compatte è rimasto il segmento più apprezzato anche nel terzo trimestre con una crescita del 2% a 698.587 veicoli acquistati. Sempre secondo i dati diffusi dalla SMMT, il nero è stato il colore più gradito dagli acquirenti britannici di auto usate, ponendosi davanti ad argento/alluminio e blu.

Mike Hawes, amministratore delegato della SMMT, ha dichiarato: “Con l’Inghilterra che sta entrando in un nuovo lockdown e delle restrizioni più rigide, il settore auto sta giocando un ruolo ancora più importante nel mantenere la società in movimento poiché il trasporto pubblico diventa meno attraente per molte persone. È incoraggiante vedere le vendite di auto usate tornare a crescere ma, poiché la pandemia continua e multi punti vendita stanno chiudendo, le prospettive a breve termine sono meno positive. Abbiamo bisogno che riaprano rapidamente per proteggere le posizioni lavorative più importanti e garantire che non vi siano ulteriori ritardi nel rinnovo della flotta, necessario per portare miglioramenti all’ambientale“.

