La Lombardia sospende i blocchi del traffico. A fare la proposta, l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo. Motivo: la situazione emergenziale da Covid. Così, la Giunta regionale ha approvato la sospensione dell’applicazione delle misure temporanee di primo e secondo livello. Per la mobilità privata.

La Lombardia sospende i blocchi del traffico: fascia rossa

La Lombardia è in questo secondo lockdown zona rossa (moltissime le polemiche in merito). La sospensione si applica a seguito del permanere della Regione Lombardia all’interno della zona rossa o arancione. Voluta dal Dpcm per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Per Cattaneo, obiettivo prioritario è il contenimento dell’infezione e delle occasioni di trasmissione del virus, senza tralasciare l’attenzione all’ambiente.

Il fatto è che i mezzi pubblici hanno una capacità di trasporto ridotta. Anche in considerazione del fatto che gli spostamenti privati riducono il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione.

Misure temporanee anti-smog: per chi

Fino al termine della permanenza della Lombardia in zone che limitano la mobilità personale, sono dunque sospese in Lombardia le misure temporanee sul traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano). Restano invece in vigore le misure temporanee di primo livello su riscaldamento domestico e agricoltura. Per le misure temporanee di secondo livello, non scatteranno invece le limitazioni sul traffico, che si estenderebbero ai commerciali fino a Euro 4 diesel.

