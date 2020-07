Fiat 500 elettrica: svelato il nuovo servizio “My Dream Garage”

In occasione della quarta puntata della web serie “Due chiacchiere in chat con Fiat”, il responsabile del marchio Fiat (e dei marchi Abarth e Lancia) per l’area EMEA, Luca Napolitano, continua a rivelare nuovi dettagli sul futuro del brand e sul nuovo concetto di mobilità che nasce con il debutto della Nuova 500, la prima elettrica a zero emissioni del brand italiano. In questa puntata, di cui riportiamo il video integrale qui di sotto, Luca Napolitano entra nei dettagli del progetto My Dream Garage.

Si tratta del garage virtuale sviluppato da Fiat in collaborazione con Leasys, azienda del gruppo FCA Bank. Chi acquisterà la nuova Fiat 500 potrà accedere a quello che il brand chiama il “garage dei sogni”. Si tratta di un elenco di 13 modelli del gruppo FCA con caratteristiche e destinazione d’uso decisamente differenti che potranno essere prenotati, tramite app, e utilizzati per un totale di 60 giorni all’anno.

Chi acquisterà la 500 elettrica potrà passare, per un breve periodo ed in base alle proprie necessità, a modelli più grandi, come le Alfa Romeo Giulia e Stelvio o il Maserati Levante, ad un fuoristrada come la Jeep Wrangler, ad una piccola sportiva come la Abarth 124 Spider o ancora ad una vettura familiare come la 500X.

Tramite l’app del servizio (già disponibile su Android ed in arrivo su AppStore per iPhone) sarà possibile prenotare il modello di vettura da utilizzare e ritirarlo, ad esempio, per vivere un week end fuori dal contesto cittadino dove, di solito, si utilizzerà la 500 elettrica. Ecco il video del nuovo episodio della web serie di Fiat:

Luca Napolitano, Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands EMEA, in merito al nuovo servizio presentato oggi dichiara: “Con questo servizio ogni cliente della Nuova 500 ha accesso a un servizio esclusivo. Attraverso l’app e con due semplici click, il nostro cliente potrà prenotare in ogni momento, e per tutto il tempo necessario, una delle auto del “My Dream Garage” scelte tra i modelli del gruppo FCA che rispondono a esigenze temporanee di mobilità o legate a un utilizzo specifico”.

Come funzionerà My Dream Garage per chi acquisterà una Fiat 500 elettrica

Il nuovo servizio My Dream Garage sarà completamente digitale e sarà gestibile interamente tramite l’apposita applicazione per smartphone (già utilizzabile, come detto, su smartphone Android con download dal Google Play Store). Per chi acquisterà la nuova Fiat 500 elettrica ci sarà la possibilità di attivare una sottoscrizione (da un minimo di 99 Euro al mese ad un massimo di 299 Euro al mese) che permetterà un accesso completo al garage virtuale.

I clienti avranno la possibilità di scegliere l’auto tra una selezione di modelli FCA (in totale ci sono 13 modelli da Maserati ad Alfa Romeo e sino ad arrivare al Fiat Ducato) e cambiare auto per 60 giorni all’anno. Inizialmente, My Dream Garage sarà lanciato in nove mercati europei: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Olanda, Austria e Polonia.

Gli utenti che sceglieranno di attivare il servizio potranno, di volta in volta, cambiare auto, gestendo tutta la procedura tramite app. Ogni modello potrà essere utilizzato anche per un solo giorno, senza alcuna reale limitazione. Il ritiro dell’auto selezionata avverrà grazie alla rete di Leasys Mobility Store. In Italia, chi attiverà My Dream Garage avrà, quindi, a sua disposizione una rete di oltre 300 store dislocati su tutto il territorio nazionale, nelle principali città, negli aeroporti e nelle stazioni oltre che nelle concessionarie convenzionate.

Per maggiori dettagli su My Dream Garage potete dare un’occhiata al sito ufficiale, my-dreamgarage,ed alla relativa app. Con il debutto commerciale della nuova 500, il nuovo servizio con garage virtuale di FCA diventerà realtà e i clienti potranno sottoscrivere l’abbonamento per sfruttare al massimo i modelli del gruppo FCA.