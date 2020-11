Ram Power Wagon 75th Anniversary Edition 2021 celebra i 75 anni del pick-up

Prima del Veterans Day dell’11 novembre, Ram celebra il 75º anniversario del Power Wagon con un riconoscimento speciale dell’eredità che risale alla seconda guerra mondiale. Il nuovo Ram Power Wagon 75th Anniversary Edition è ricco di caratteristiche uniche e celebra la storia del modello più iconico nel segmento dei pick-up heavy duty.

Mike Koval Jr., Head of Ram Brand, ha detto: “Il Ram Power Wagon 2021 è il pick-up off-road di produzione più capace del settore. Ci sono pochi veicoli con una storia così lunga e ricca come il Power Wagon e, combinato con il nostro nuovo Ram 1500 TRX, il lancio della 75th Anniversary Edition rafforza la posizione di Ram come leader nel settore dei pick-up off-road“.

Ram Power Wagon 75th Anniversary Edition 2021: svelato il nuovo pick-up off-road

Il Ram Power Wagon 2021 è dotato dell’esclusivo badge Power Wagon 75 Years of Service presente sulla portiera, una griglia nera a rete con logo RAM in lettere maiuscole nella colorazione Gunmetal e portiere, grafica del portellone e altro ancora in Diamond Black. L’equipaggiamento proposto dal Power Wagon 75th Anniversary Edition è costituito anche da nuovi cerchi da 17″ in alluminio, da pneumatici da 33″ e da fari premium con bordi in nero lucido.

La colorazione Diamond Black Crystal è l’unica ad essere disponibile in singolo tono mentre le opzioni bicolore includono Maximum Steel Metallic, Granite Crystal Metallic, Billet Silver Metallic, Hydro Blue, Patriot Blue, Delmonico Red, Flame Red, Bright White, Olive Green, Molten Orange e Anvil.

All’interno dell’abitacolo troviamo rivestimento in pelle premium Mountain Brown, sedili avvolgenti con logo Power Wagon 75 e inserti delle portiere, inserti del cruscotto, plancia centrale e badge sul cruscotto in nero lucido e cornice dell’impianto audio in alluminio spazzolato scuro con inserti in Piano Black Silverline.

A bordo del Power Wagon è presente il sistema di infotainment Uconnect 4C NAV con display da 12 pollici completamente configurabile che consente di ascoltare le canzoni preferite, accedere alle pagine dedicate all’off-road (che mostrano diverse informazioni fra cui l’altezza di guida) e gestire l’impianto audio Harman & Kardon da 750W e 17 altoparlanti.

Essendo il pick-up off-orad di produzione più capace del settore, il Ram Power Wagon 75th Anniversary Edition 2021 vanta sospensioni esclusive, differenziali anteriori e posteriori con bloccaggio, barra antirollio anteriore con scollegamento elettronico e capacità di trainare fino a 5443 kg. Di serie troviamo anche un verricello WARN Zeon-12 con un filo sintetico e un sistema di telecamere a 360°.

L’edizione speciale del pick-up ha un prezzo di listino di 65.250 dollari (55.144 euro). I primi esemplari arriveranno nelle concessionarie statunitensi nel corso del quarto trimestre del 2020.

