Carla Bruni ripara una Peugeot 207 durante il lockdown

Il lockdown in Francia sebbene sia più flessibile rispetto alla primavera scorsa, priva molti francesi di posti di lavoro con nuove misure di disoccupazione parziale. È il caso di tutti i dipendenti di attività ritenute non essenziali come negozi di abbigliamento, ristoranti o librerie, ad esempio.

Carla Bruni si fa fotografare insieme a una Peugeot 207

Confinata e senza poter svolgere il proprio lavoro, è necessario prendersi cura di se stessi. È il caso della cantante Carla Bruni che ha pubblicato sui social questo messaggio: “Alla ricerca di un lavoro fisso come meccanico in attesa della nuova autorizzazione alla vendita dei dischi”. Come tutti gli artisti, la cantante – che ha appena pubblicato un nuovo album – non può fare concerti. Il messaggio è accompagnato da una foto che ritrae Carla Bruni sotto una Peugeot 207 bianca, montata su un ponte. Per ripararla, l’ex first lady non è in tuta ma in jeans e abito e dice di non essere sicura di saper riparare l’auto.

