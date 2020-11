La quarta generazione della Citroen C3 sarà una realtà nel 2023. La popolare utility Citroën sarà completamente rinnovata e si adatterà ai nuovi tempi. La casa francese si è già messa al lavoro e il progetto è in corso. È noto internamente con il codice « CC21 ». Questo cambio generazionale avverrà in un momento cruciale per l’industria automobilistica in Europa. Il C3 sarà completamente rinnovato. Lancerà una piattaforma, design, tecnologia e motori.

La nuova Citroen C3 arriverà nel 2023 e avrà anche una versione completamente elettrica

La quarta generazione della C3 scommetterà senza complessi dall’elettrificazione. Questo significa che la Citroen e-C3 sarà una realtà.

La nuova ë-C3 sarà offerta in due versioni, entrambe meno potenti e con prestazioni inferiori alla e-208. Pertanto, questo nuovo elettrico Citroën sarà un’opzione più economica con cui approdare alla mobilità elettrica.

La gamma di Citroen ë-C3 sarà composta da due versioni, entrambe meno potenti della Peugeot e-208, modello che monta un motore da 100 kW (136 CV) ed è alimentato da una batteria da 50 kWh.

Due motori dovrebbero essere rispettivamente di circa 37 kW (50 CV) e 59 kW (80 CV) . Per quanto riguarda le batterie, la loro capacità sarà di circa 30 o 40 kWh. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno ulteriori dettagli su come sarà la nuova generazione di Citroen C3.

