Biden punta a un milione di posti di lavoro nell’auto. Già in campagna presidenziale, il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America ha sottolineato l’importanza dell’automotive: un cardine dell’economia degli States. L’allora candidato democratico ha parlato di un sostegno pubblico allo sviluppo della mobilità elettrica e delle infrastrutture.

Biden punta a un milione di posti di lavoro nell’auto: a tutto elettrico

L’ex vice presidente nell’amministrazione Obama ha fatto riferimento a mezzo milione di colonnine di rifornimento da installare in tutto il Paese. E vuole garantire scambi commerciali proficui ed equi con i partner internazionali: anche con la Cina. Per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, vanno garantiti standard di impiego e di paga dignitosi.

Auto moderne di Biden: parola a Mark Rom

Sentiamo Mark Rom, professore alla Georgetown University, specializzato nello studio delle attività governative: Biden non solo vuole che si creino nuovi impieghi. Ma non intende far costruire ai lavoratori le solite vecchie auto che tanto piacevano a Trump, come le Chevrolet Camaro. A meno che queste non vado a batteria.

Ha ripetuto l’intenzione di utilizzare fondi e politiche fiscali per posizionare l’America come leader globale nella produzione di auto elettriche. Sapere che il Governo è così impegnato su questa strada, per Rom, aumenterebbe la fiducia delle Case automobilistiche nei loro sforzi sull’innovazione. Specie in materia di infrastrutture di ricarica che le Case non vogliono costruire in proprio.

Rivoluzione della mobilità: ci siamo

Quindi, auto elettrica nel cuore del nuovo presidente. Jason Jolley, professore di sviluppo economico presso l’Università dell’Ohio, ha spiegato che l’industria automobilistica è pronta per la rivoluzione nella mobilità. Si parla di ride sharing, veicoli autonomi e infrastrutture intelligenti: la piattaforma del programma di Biden accompagna meglio questo processo, ha detto l’esperto. Il motivo? Biden può creare un ambiente di collaborazione tra le amministrazioni e le aziende tecnologiche.

