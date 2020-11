Incentivi finiti per fascia 61-90 g/km di CO2: nessuna sorpresa

Nessuna sorpresa, ClubAlfa lo aveva previsto qui: incentivi finiti per fascia 61-90 g/km di CO2. Per semplificare, gli ecobonus fascia 4 benzina e diesel si sono volatilizzati, quelli delle ibride non plug-in pure. Restano i soldi per plug-in e auto elettriche. Le fasce dipendono dalle emissioni di CO2, famigerato e odiatissimo nemico dell’umanità.

Incentivi finiti per fascia 61-90 g/km di CO2: cosa fare

Così, adesso bisogna affrettarsi a comprare plug-in ed elettriche. Assurdo che il Governo Conte M5S-Pd non segua i desideri degli italiani: proteggersi dal Covid con l’auto. Eppure la prova che la macchina è necessaria c’è: coi mezzi pubblici e i monopattini elettrici, si sono visti i risultati delle infezioni da coronavirus.

Risparmi fino a un massimo di 6.500 euro per le plug-in (21-60 grammi), se con rottamazione e con contributo della concessionaria.

Invece, risparmi fino a un massimo di 10.000 euro per le elettriche (0-20 grammi), se con rottamazione e con contributo della concessionaria.

Legge Bilancio 2021, incentivi per economia e anti-Covid

Sarebbe davvero opportuno che il Governo, con legge Bilancio 2021, stanziasse altri soldi per gli ecobonus auto: a favore dell’economia e in funzione anti-Covid. Va bene l’uso della vettura come protezione contro il coronavirus, per stare alla larga dai mezzi pubblici.

Cambio di mentalità a favore dell’auto e contro il coronavirus

L’ideale è una sensibilizzazione dei Comuni a favore della salute pubblica: aprire le ZTL, incluse Area C e Area B di Milano; sì alle soste gratis su strisce blu e gialle. Una nuova mentalità per combattere il corona: il rischio, se no, è che al second lockdown segua sì il calo delle infezioni. Con un rialzo successivo quando si riprendono le vecchie sbagliate abitudini. Il tutto condito da ecoincentivi e promozioni delle Case: una nuova mobilità, pulita, moderna, per salvaguardare i cittadini, per il loro benessere. Fisico e mentale: occhio alle devastazioni a livello psicologico, non solo economico, dei lockdown.

