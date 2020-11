Brevettata la prima cintura di sicurezza illuminata

Skoda ha brevettato la prima cintura di sicurezza illuminata al mondo, progettata per facilitare l’allacciamento degli occupanti del veicolo in condizioni di scarsa visibilità. Il marchio ceco spera che questa innovazione sia particolarmente utile di notte, quando i passeggeri devono fare affidamento alle mani per trovare l’ancora inferiore. Quando un passeggero entra nell’auto, l’ancora si illumina di rosso in modo che l’occupante possa vederla al buio.

Una volta allacciata la cintura, l’illuminazione diventerà verde prima ad indicare il successo dell’operazione e poi bianca per tutta la durata del viaggio. Al momento non è ancora chiaro quando questa innovazione entrerà in produzione o se verrà offerta di serie con il resto dell’attrezzatura, ma si conferma che il marchio ceco ha già registrato il brevetto.

Skoda inquadra questo progresso nella sua filosofia Simply Clever, che mira a “rendere la vita più facile per i conducenti e renderla più sicura e più divertente”. Solo nel 2019, il marchio ha registrato 94 brevetti. “La cintura di sicurezza illuminata intelligente è solo un altro esempio delle innovazioni che Skoda immagina, progetta e crea all’interno della stessa azienda”, si legge in una nota. “Ogni anno registriamo numerosi brevetti per idee e sistemi che rendono la vita più facile, sicura e piacevole per i nostri proprietari e conducenti”.

