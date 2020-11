Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 vs Audi RS7: una drag race fra due auto molto diverse

La Challenger è una delle auto più utilizzate nelle drag race. Nonostante ciò, sono poche le gare di accelerazione in cui la muscle car affronta avversari più pesanti. La sfida che vi proponiamo in questo articolo, pubblicata su YouTube dal noto canale Wheels, mette a confronto una Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 e un’Audi RS7 di prima generazione.

Il versus in questione si è svolto in Canada, più precisamente presso il Mission Raceway Park. Dato che non abbiamo alcuna informazione circa eventuali modifiche apportate alla RS7, ipotizziamo che si tratti di un esemplare originale.

Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320: la muscle car V8 sfida un’Audi RS7 di prima generazione

Il numero ET (Elapsed Time), inoltre, suggerisce che abbiamo di fronte la versione standard da 568 CV e 700 nm di coppia massima piuttosto che il modello Performance da 614 CV e 750 nm. Entrambe le varianti dell’Audi RS7, però, sono equipaggiate dal motore V8 biturbo da 4 litri.

Per quanto riguarda la Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320, il nome ci suggerisce che si tratta della muscle car costruita appositamente per gareggiare nel quarto di miglio (1320 piedi).

Proprio come la vettura tedesca, il bolide di Dodge dispone di una trasmissione automatica a 8 velocità fornita da ZF. Tuttavia, mentre l’RS7 di prima generazione fa affidamento sulla trazione integrale, la Challenger R/T Scat Pack 1320 è equipaggiata da un motore Hemi V8 aspirato da 6.4 litri che produce 492 CV e 644 nm.

La vettura della casa automobilistica americana è dotata anche di un differenziale asimmetrico a slittamento limitato e altre caratteristiche prese in prestito dalla Demon da oltre 850 CV. Esempi sono i sistemi TransBrake e Torque Reserve.

Secondo quanto riportato dal video, la Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 in questione dispone di una presa d’aria fredda in fibra di carbonio AFE, dei collettori in alluminio Belanger, dei cerchi Dark Star da 17″ realizzati da Race Star Industries e degli pneumatici Mickey Thompson ET Street R che sulla parte anteriore sono più snelli.

Per maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

