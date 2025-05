Le Monde: “Con Filosa cambieranno gli equilibri in Stellantis”

Della nomina di Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis al posto di Carlos Tavares si sta parlando in tutto il mondo. Ovviamente iniziano ad arrivare i primi commenti su questa importante nomina e su quello che potrebbe accadere in futuro all’interno di Stellantis. A proposito di ciò si segnalano alcune considerazioni del famoso quotidiano francese Le Monde.

Secondo Le Monde, la nomina di Antonio Filosa rappresenta un cambiamento significativo negli equilibri interni di Stellantis, con un rafforzamento delle influenze italiane e americane. Il quotidiano francese sottolinea anche il lungo tempo necessario per arrivare alla scelta: ben sei mesi dopo le dimissioni di Carlos Tavares, durante i quali il presidente John Elkann ha optato infine per un candidato interno, originario di Castellammare di Stabia (Napoli).

Le Figaro definisce Filosa “l’anti-Tavares”, descrivendolo come una figura più empatica e accessibile, incaricata di ricostruire la fiducia in un gruppo in difficoltà. La sua nomina segna anche un ritorno alle radici: Filosa ha iniziato la carriera in Fiat ben prima dell’era Marchionne. Les Echos pone invece l’accento sulle sfide che lo attendono: troppe fabbriche, una moltitudine di marchi, margini in calo e una fiducia da riconquistare sui mercati. Insomma l’agenda del nuovo CEO di Stellantis è fitta di urgenze.

Dalla situazione di Alfa Romeo che a quanto pare ritarderà i lanci delle nuove Stelvio e Giulia fino alla crisi in cui versa Maserati, senza dimenticare la situazione delle fabbriche in Italia e il forte calo delle vendite negli Stati Uniti. Molto probabilmente il nuovo CEO dovrà prendere anche qualche decisione impopolare tipo fare a meno di qualche marchio e modificare l’organigramma dell’azienda. Nelle prossime settimane inizieremo a capire quelle che saranno le reali intenzioni di Stellantis e del suo nuovo CEO Antonio Filosa.