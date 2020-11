Proseguono i testi di RSE sulle Jeep Renegade 4xe

Proseguono i test di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) sulle Jeep Renegade 4xe. La RSE è infatti una società specializzata per le ricerche nel settore elettrico che già da qualche mese ha avviato una specifica collaborazione con la sezione e-Mobility di casa FCA utile a raccogliere i dati relativi all’utilizzo di vetture elettrificate. Per questo motivo alla RSE sono state consegnate presso il Mirafiori Motor Village due Jeep Renegade 4xe in allestimento Limited in modo da avviare un processo di sperimentazione per la valutazione concreta delle funzionalità.

La sperimentazione, cominciata a giugno, prevede sei mesi di analisi ma già adesso si possono apprezzare i primi dati derivanti dai test condotti fin qui.

Percorsi già 22mila chilometri di test

In quattro mesi le due Renegade 4xe hanno già percorso circa 22mila chilometri, un dato utile quindi per fornire qualche dato più concreto sulle analisi condotte fino a questo momento. Ne deriva che i dati raccolti si sono concentrati soprattutto sulle caratteristiche tecniche, su quelle prestazionali e sui tempi di ricarica utili: tutti elementi che possono tornare utili a FCA e quindi a Jeep per migliorare ulteriormente la nuova Renegade 4xe.

Le due Renegade utilizzate per i test sono state condotte prima da un singolo conducente e successivamente come vetture di servizio in modo da ottenere un numero crescente di informazioni. Per fornire un’analisi ulteriormente dettagliata sono stati forniti anche degli specifici questionari di gradimento per capire come si sente chi ha guidato le Renegade 4xe introducendo risposte sui punti di forza o fornendo critiche interessanti.

Il report primordiale ha evidenziato che la componente elettrica della Renegade possiede un ruolo centrale nella gestione della vettura con potenze più significative rispetto a vetture ibride plug-in simili. La sperimentazione si concluderà ufficialmente a dicembre, quindi soltanto il mese prossimo si sapranno i dati ufficiali dei test condotti fino a quel momento. Importanti risultano anche i test condotti in relazione ai consumi, condotti su percorsi ripetibili in differenti condizioni e modalità. Per Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility per l’area EMEA di FCA “questa fase della collaborazione con RSE ha confermato la bontà della partnership. In questi mesi abbiamo già raccolto un’enorme quantità di informazioni, per cui avremmo dovuto attendere molto più tempo. In questo modo, invece, conosciamo già nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova Jeep Renegade 4xe e l’uso migliore che ne potranno fare i nostri clienti”.

