Alfa Romeo: la Cina si allontana?

Niente più Cina per Alfa Romeo? Nelle scorse ore Autonews ha diffuso l’indiscrezione secondo cui il futuro gruppo Stellantis apporterà in Cina importanti cambiamenti alla situazione attuale di Fiat Chrysler Automobiles e PSA. Si parla di una riduzione dei marchi presenti nel mercato auto cinese e di conseguenza anche di una riduzione del numero di modelli proposti in quel mercato. Anche le fabbriche presenti sul territorio cinese appartenenti ai due gruppi potrebbero subire dei tagli. Il tutto ovviamente per ridurre i costi.

Stellantis cambia i piani: niente Cina per Alfa Romeo?

Ovviamente questi programmi potrebbero avere influenza anche sul futuro di Alfa Romeo. Infatti in passato si è parlato di un ingresso della casa automobilistica del Biscione nell’importante mercato auto cinese con modelli pensati ad hoc come un SUV di grandi dimensioni e una futura ammiraglia che si sarebbe potuta chiamare Alfa Romeo Alfetta secondo quanto ci hanno raccontato i soliti bene informati.

Le cose però potrebbero cambiare più avanti per il Biscione

A questo punto sembra difficile che ciò possa avvenire. Questo almeno nel futuro prossimo. Ovviamente le cose potrebbero cambiare più avanti. Del resto quella di Stellantis sarà una ristrutturazione che richiederà molto tempo e non si esclude che una volta che in Cina la situazione migliorerà possano essere lanciati nuovi modelli anche della casa automobilistica del Biscione. Non resta dunque che aspettare e vedere quello che accadrà.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale, Maserati MC20, Fiat Tipo Cross e fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: ecco quali saranno gli avvenimenti più importanti del 2021

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI