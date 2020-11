Alfa Romeo: ecco quali saranno gli avvenimenti più importanti del 2021

Il 2021 dovrebbe essere un anno importante per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione sarà protagonista di una serie di avvenimenti cruciali per il suo futuro. Innanzi tutto il prossimo anno dovrebbe finalmente essere svelato il nuovo piano industriale dopo la fusione di Fiat Chrysler con PSA che ovviamente cambierà molte cose nelle strategie della casa automobilistica del Biscione. Finalmente dovremmo conoscere quali saranno le auto che in futuro arricchiranno la gamma dello storico marchio milanese e soprattutto quando queste arriveranno sul mercato.

Il 2021 dovrebbe essere un anno importante per Alfa Romeo

Il 2021 sarà un anno importante anche per altri motivi. Finalmente sarà svelata la versione di produzione del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale che come sappiamo prenderà il posto di Giulietta nella gamma della casa automobilistica milanese. Entro la fine del prossimo anno inoltre inizierà la commercializzazione del SUV con le edizioni di lancio che saranno pronte per le vendite a dicembre.

Sempre nel 2021 dovrebbero finalmente debuttare le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le due auto infatti dovrebbero subire un aggiornamento di metà carriera che porterà lievi ritocchi estetici e novità interessanti in termini di motori e tecnologie.

Le due vetture dovrebbero vedere la propria gamma arricchita dal lancio delle prime versioni elettrificate. Questi saranno i principali eventi relativi al Biscione per quanto riguarda il prossimo anno ma non possiamo escludere ovviamente ulteriori sorprese come ad esempio concept car di futuri modelli come l’atteso B-SUV.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio: il SUV premiato da Auto Motor und Sport grazie al suo design

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: grazie al nuovo SUV le vendite del Biscione torneranno sopra quota 100 mila

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI