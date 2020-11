In Germania l’ultima prova del FIA ADAC F4 Championship powered by Abarth

Doppio impegno in pista e nei rally per i piloti Abarth che questo fine settimana si sfideranno in pista, sul circuito di Oschersleben, nell’ultima e decisiva gara per l’assegnazione del titolo del FIA ADAC F4 Championship powered by Abarth e nel rally di Ungheria, quarta prova del Campionato Europeo FIA ERC, con le Abarth 124 rally.

In Germania si disputa, sul circuito di Oschersleben, l’ultima prova del FIA ADAC F4 Championship powered by Abarth. Saranno tre gare decisive per l’assegnazione del titolo che si giocano i due portacolori del team Van Amersfoort Racing, con l’inglese Jonny Edgar che ha un vantaggio di 23 punti sullo statunitense Jak Crawford.

Contemporaneamente il Rally di Ungheria vede al via quattro equipaggi su Abarth 124 rally, nella quarta prova dell’Abarth Rally Cup 2020. Dopo le prime tre prove al comando il giovane italiano Andrea Mabellini con Nicolò Gonella (Napoca Rally Team), grazie a due successi ottenuti nel Rally di Roma Capitale e nel Rally Fafe Montelongo, in Portogallo. Vedremo dunque come andranno le cose in questi due importanti appuntamenti di motorsport.

Classifica Abarth Rally Cup: 1. Andrea Mabellini (ITA, Napoca Rally Team) 60; 2. Roberto Gobbin (ITA, Winners Rally Team) 48; 3. Martin Rada (CZE, Team Agrotec ) 30. Classifica FIA ADAC F4 Championship powered by Abarth: 1. Jonny Edgar (GBR, Van Amersfoort Racing) 264; 2. Jak Crawford (USA, Van Amersfoort Racing) 241; 3. Elias Seppänen (FIN, US Racing) 217.

