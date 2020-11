Ram 1500 2021 nominato Truck of Texas per il terzo anno consecutivo

Il Ram 1500 2021 ha conquistato il massimo dei voti, per il terzo anno consecutivo, durante il Texas Truck Rodeo, ospitato dalla Texas Automotive Writers Association (TAWA), dove ha conquistato il titolo di Truck of Texas. In aggiunta, il pick-up ha vinto i riconoscimenti Full-size Pickup Truck, Luxury Pickup Truck of Texas e Off-road Pickup Truck.

Un altro veicolo di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat (i cui ordini sono stati aperti ufficialmente oggi), ha vinto i premi SUV of Texas e Full-size SUV of Texas. Questa è la sesta volta negli ultimi otto anni che il Durango è riuscito a vincere nella categoria Full-size SUV.

Ram 1500: il famosissimo pick-up di FCA conquista i giudici del Texas Truck Rodeo

Non è finita qui poiché pure la Jeep Wrangler ha vinto, per l’undicesimo anno consecutivo, il premio Off-Road SUV of Texas mentre il più recente Gladiator ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il Mid-size Pickup Truck of Texas.

Complessivamente, il gruppo automobilistico italo-americano è riuscito a portarsi a casa il maggior numero di premi di qualsiasi altro produttore presente all’evento annuale Texas Truck Rodeo.

Kristin Shaw, presidente della Texas Automotive Writers Association, ha detto: “I marchi Ram, Dodge e Jeep di FCA hanno impressionato i nostri membri della TAWA con una gamma di prodotti eccezionale durante il Texas Truck Rodeo. Il Ram 1500 TRX 2021 da 712 CV ha entusiasmato i nostri membri con prestazioni incredibili sia fuori strada che su strada durante l’evento: ha superato gli ostacoli con facilità”.

Shaw ha proseguito dicendo: “Cosa non c’è da amare del Dodge Durango SRT Hellcat 2021? Con una potenza di 720 CV, trazione integrale, molto più veloce della maggior parte delle auto sportive nello 0-96 km/h e 3946 kg di capacità di traino, il Durango SRT Hellcat a tre file offre prestazioni ineguagliabili che consentono di portare tutta la tua famiglia con te per una corsa sfrenata“.

L’evento di quest’anno prevedeva diversi protocolli di sicurezza per fronteggiare l’emergenza coronavirus tra cui l’obbligo di indossare la mascherina, mantenere un certo distanziamento, la presenza di pochi media e altro ancora. TAWA ha investito anche molto tempo e impegno in un nuovo percorso off-road in cui la gamma di veicoli di FCA è riuscita a primeggiare.

27 editor automobilistici del Texas hanno partecipato all’evento annuale. I membri hanno espresso il loro voto dopo aver condotto diverse valutazioni sui veicoli sia su strada che fuori strada. La valutazione finale considera tutto di un veicolo, dallo stile degli esteri/interni e alle capacità off-road fino all’utilità, alle prestazioni complessive e al prezzo.

