Dodge Viper ACR sfida una Nissan 240SX modificata in una drag race | Video

La Dodge Viper ACR è una versione limitata della SRT10 realizzata per onorare la vettura da competizione dell’American Club Racer (ACR), vincitrice della 24 Ore di Le Mans e della 24 Ore di Daytona. La presentazione ufficiale della Viper ACR avvenne in occasione del Salone di Los Angeles del 2007.

Il canale YouTube Hoonigan ha avuto la possibilità di catturare in video un esemplare della ACR mentre sfidava una Nissan 240SX degli anni ‘90 molto particolare in una drag race. Abbiamo di fronte più un’auto da drift che da corsa. Questo particolare modello sembra essere del 1994 e con specifiche statunitensi in quanto la parte frontale è stata modificata per farla sembrare di importazione.

Dodge Viper ACR: la prestante sportiva a due porte gareggia contro una particolare Nissan 240SX da 500 CV

Sotto il cofano non c’è uno dei motori KA24 di Nissan e neanche l’RB ma un propulsore di 1JZ proveniente direttamente dal Giappone. Tale powertrain è stato ampiamente modificato con nuovi collettori e aspirazione, un grosso turbo Garrett e tanto altro ancora per sviluppare circa 500 CV di potenza.

Per quanto riguarda la Dodge Viper ACR, sotto il cofano troviamo un motore V10 da 8.4 litri capace di sviluppare una potenza di 645 CV. Il proprietario di questa vettura afferma che l’alettone posteriore è lungo 1776 mm, oltre ad avere degli pneumatici larghi.

A livello meccanico, la vettura è rimasta praticamente identica alla versione standard ma sono stati eliminati diversi componenti degli accessori di serie, permettendo un alleggerimento di 18 kg. L’intera strumentazione presente a bordo della Viper ACR è stata resa digitale da analogica e inoltre è stato aggiunto un cronometro per calcolare in tempo reale i tempi sul giro.

Gli ingegneri del marchio automobilistico di FCA hanno potenziato la carrozzeria con un kit aerodinamico in fibra di carbonio. Anche le sospensioni sono state modificate mentre l’impianto frenante è stato reso più performante. La Dodge Viper ACR è molto conosciuta per aver registrato un tempo sul giro di 7:22.1 sul Circuito del Nurburgring.

Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race realizzata da Hoonigan, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

