Citroën effettua alcuni cambiamenti in Brasile nel reparto vendite

Citroën ha deciso di effettuare alcuni cambiamenti nel suo reparto vendite e post-vendita in Brasile con l’obiettivo di aumentare le sinergie tra le due aree.

Dercyde Gomes, attuale direttore del post-vendita di Peugeot, Citroën e DS Automobiles, adesso prenderà il posto di Edgard Alexandrino, che fino ad ora ha ricoperto la carica di direttore vendite della casa automobilistica francese.

“Ci stiamo preparando per un anno incredibile, con una probabile ripresa economica in tutti i settori del Paese. Pertanto, lavoreremo per migliorare il rapporto con la rete di concessionari, formando un team di vendita, oltre a sviluppare campagne e politiche commerciali per rendere il brand ancora più attraente verso i consumatori“, ha commentato Gomes.

Presente in PSA dal 2013, Dercyde Gomes ha oltre 25 anni di esperienza nel mercato automobilistico nelle aree di post-vendita, marketing, commerciale, coordinamento delle vendite regionali e relazioni con i clienti. A sua volta, Edgard Alexandrino, il nuovo direttore del servizio post-vendita di Citroën, ha iniziato la sua carriera più di 20 anni fa proprio nel marchio automobilistico francese.

Alexandrino ha una vasta esperienza nella guida di team, nello sviluppo di campagne di incentivi e nella formazione di gruppi di vendita. Egli è stato responsabile commerciale in Brasile per poi diventare direttore di zona, lavorando in diversi canali (come quello PCD) e assieme ad associazioni di categoria, industria e istituzioni commerciali.

“Al momento abbiamo due obiettivi principali: rafforzare il lavoro di trasparenza con i clienti e migliorare la qualità dei servizi con l’obiettivo non solo di fidelizzare ma anche di deliziare le persone“, ha spiegato Edgard Alexandrino.

