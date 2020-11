Rezvani Hercules 6×6 sarà il Dio di tutti i pick-up, secondo l’azienda

Rezvani ha rilasciato un nuovo teaser riguardante il suo attesissimo Rezvani Hercules 6×6 che arriverà sul mercato come un pick-up dotato di tre assali e un design molto particolare. La piccola casa automobilistica ha presentato in anteprima l’Hercules 6×6 a giugno con la promessa che sarebbe stato svelato durante l’estate.

Come potete immaginare, il debutto del particolare veicolo è stato posticipato. Fortunatamente, la didascalia dell’ultimo teaser afferma che la presentazione avverrà tra poche settimane.

Rezvani Hercules 6×6: il nuovo pick-up a sei ruote promette di essere il più potente del mercato

L’immagine mostra gli eleganti cerchi in bronzo opaco che debutteranno assieme all’Hercules 6×6 e inoltre ci fornisce anche uno sguardo alla carrozzeria rivestita in nero opaco. Sulla base di questo teaser, così come le altre immagini rilasciate a giugno, il corpo del veicolo a sei ruote sarà molto simile a quello del Tank, anche se modificato per includere una asse in più e un cassone tipico dei pick-up.

Nella didascalia, la società californiana descrive l’Hercules 6×6 come “il Dio di tutti i pick-up” e afferma che “sarà il più potente pick-up a sei ruote del mondo“. Il Mercedes-AMG G 63 6×6 ha dato il via a questo trend nel settore e dal suo rilascio ufficiale ha continuato ad ispirare diversi modelli.

Il più potente veicolo 6×6 del mercato sarà il prossimo Hennessey Mammoth 6×6 sviluppato dal tuner texano e basato sul Ram 1500 TRX. La società di tuning ha dichiarato che il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri del TRX sarà sostituito dall’Hellephant da 7 litri che sarà modificato per erogare più di 1200 CV.

Al momento non abbiamo informazioni tecniche sul Rezvani Hercules 6×6 ma sicuramente la casa automobilistica americana non resterà a guardare. Come anticipato in un precedente articolo, il pick-up 6×6 sarà probabilmente basato sull’attuale Jeep Wrangler con l’aggiunta di un terzo asse.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI