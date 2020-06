Rezvani, un famoso costruttore di SUV da strada di tipo militare basati sull’attuale Jeep Wrangler JL, sta preparando il lancio del suo quarto modello appartenente alla famosa serie Tank.

Quest’ultima include diversi veicoli molto particolari come ad esempio il Tank Military Edition EMP e protezione antiproiettile oppure il Tank X con il motore della Challenger SRT Demon potenziato e modificato per sviluppare 1000 CV di potenza.

Rezvani Hercules 6×6: l’azienda conferma l’arrivo del suo quarto modello basato sulla Jeep Wrangler

La settimana scorsa, Rezvani ha pubblicato un paio di teaser su Instagram in cui ha annunciato l’arrivo del suo quarto modello. Anche se i teaser non rivelano molte cose, sembrano dipingere un veicolo molto particolare.

Il nuovo Hercules 6×6 sarà probabilmente basato ancora sull’attuale Jeep Wrangler con l’aggiunta di un terzo asse. Ci aspettiamo la maggior parte delle componenti off-road presenti sull’iconico 4×4 della casa automobilistica americana come ad esempio il transfer case Rock-Trac NV241.

Al momento non sappiamo se il terzo asse sarà un Dana come la Wrangler di serie o qualcosa di diverso. Mentre i teaser non ci rivelano granché, possiamo ipotizzare che il nuovo Hercules di Rezvani manterrà gran parte dello stile del Tank.

La prima immagine mostra l’Hercules 6×6 nascosto dall’ombra, la sua configurazione 6×6 e il suo stile frontale simile a quello del Tank. La seconda, invece, ci rivela un primo piano del doppio assale posteriore con il logo Rezvani sotto la portiera posteriore. In aggiunta, sembra che il nuovo fuoristrada arriverà con un set di pneumatici Nitto Trail Grappler M/T.

Saremmo sorpresi se il nuovo Rezvani Hercules 6×6 non nasconderà sotto il cofano l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sul Tank X sviluppa 1000 CV di potenza e 1180 nm di coppia massima.

La presenza di tutte queste caratteristiche vuol dire anche un prezzo particolarmente elevato. Ad esempio, il Tank X è disponibile ad un prezzo di listino di 349.000 dollari (311.547 euro). Infine, la società ha annunciato che il nuovo veicolo sarà lanciato entro la fine dell’estate mentre sono già accettati i preordini sul sito Web ufficiale con un deposito rimborsabile di 266 dollari.