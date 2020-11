Citroën C3L potrebbe arrivare in Brasile

Anche se si tratta soltanto di una registrazione di brevetto, è interessante notare che Citroën potrebbe lanciare in Brasile la Citroën C3L proposta in Cina. Il modello è stato avvistato sull’Istituto Nazionale della Proprietà Individuale (INPI) con una sola immagine, anche se è stata effettuata una seconda registrazione per il cofano del vano bagagli.

Prodotta da Dongfeng-Citroën, la C3L utilizza la piattaforma PF1 della C4 Cactus e del resto della gamma proposta in Brasile dal brand di PSA che ora è limitata ai modelli C3 e C3 Aircross. Dall’unica foto fornita dall’INPI possiamo vedere che i cerchi in lega non sono gli stessi presenti sulla vettura venduta in Cina.

Citroën C3L: il modello offerto esclusivamente in Cina potrebbe arrivare anche in Brasile

Con 4495 mm di lunghezza, 1748 mm di larghezza, 1513 mm di altezza e 2655 mm di passo, l’auto presenta le stesse dimensioni della Volkswagen Virtus e inoltre il passo è praticamente lo stesso.

Nel mercato cinese, la Citroën C3L viene proposta con il motore PureTech turbo da 1.2 litri con potenza di 136 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. Molto probabilmente questo modello arriverà in Brasile con il propulsore EC5M con potenza massima di 118 CV e affiancato da una trasmissione a 6 marce.

Per ampliare l’offerta, però, la casa automobilistica francese potrebbe proporre anche il PureTech 1.2 con potenza fino a 90 CV così da permettere alla C3L di avere un prezzo più allettante.

La Citroën C3L potrebbe essere commercializzata nel mercato brasiliano con un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment con supporto Apple CarPlay e Android Auto. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni in merito.

