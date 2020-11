Nuova batteria per 900 km di autonomia per Nio

Secondo il fondatore William Li Bin, il produttore cinese di auto elettriche Nio sta attualmente lavorando a un pacco batterie con una capacità di 150 kWh, che dovrebbe consentire un’autonomia di oltre 900 chilometri. Inoltre, i piani per un lancio europeo nel 2021 potrebbero diventare concreti.

Secondo un rapporto di CN Tech Post, il fondatore di Nio William Li Bin ha fatto la dichiarazione sulla batteria da 150 kWh in una riunione del ‘EP Club’, un club di piloti Nio. Con una batteria del genere, la casa cinese non solo raddoppierebbe l’autonomia attuale della Nio ES6 (430 chilometri nel NEDC obsoleto), ma in pratica si metterebbe alla pari con la gamma di motori a combustione e ibridi.

Tuttavia, il fondatore di Nio non ha fornito alcun dettaglio sulla batteria. Non hanno fatto dichiarazioni sulla chimica delle celle, sul fornitore della cella, sulle dimensioni, sul peso o sul costo della batteria. La società cinese ha in programma di tenere il ‘Nio Day’ a Chengdu il 9 gennaio 2021, un evento che in realtà si svolge ogni anno. “CN Tech Post” prevede che la nuova batteria venga presentata durante l’evento.

Nei suoi modelli attuali, la startup di auto elettriche offre batterie da 70 e 84 kWh, e quest’anno potrebbe seguire un’opzione da 100 kWh, che potrebbe soddisfare la domanda di intervalli di autonomia più elevati.

Ma la domanda sembra aumentare con i modelli esistenti: a ottobre, più di 5.000 veicoli sono stati costruiti per la prima volta nel JAC-NIO Advanced Manufacturing Center. Nello specifico, hanno consegnato 5.055 veicoli a ottobre, esattamente il doppio rispetto a novembre 2019. Con 31.430 veicoli nell’anno in corso, Nio ha superato del 111% il corrispondente periodo dell’anno precedente.

Li Bin aveva sostenuto le ambizioni globali di Nio durante l’estate. “Si spera, nella seconda metà del prossimo anno, di poter iniziare alcune esplorazioni di piccoli lotti nei paesi in cui i veicoli elettrici sono popolari”, aveva detto Li in agosto. “Vorremmo iniziare con i paesi europei”.

