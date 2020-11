Citroen comunica importante novità

Dal 2 novembre Stéphane Cesareo è stato nominato direttore della comunicazione di Citroën. Nel suo nuovo incarico Cesareo risponde direttamente a Laurent Barria, Direttore Marketing e Comunicazione della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo PSA. Stéphane Cesareo, 51 anni, si è laureato alla KEDGE – Bordeaux Ecole de Management.

Dopo una prima esperienza in Volvo nel 1992, il neo dirigente di Citroen è entrato in Ford France dove ha ricoperto incarichi commerciali nel servizio e nelle vendite. Successivamente è stato a capo del servizio stampa di Ford e direttore delle comunicazioni e delle relazioni esterne.

Stéphane Cesareo è stato quindi nominato direttore delle comunicazioni globali per Lincoln a Detroit negli Stati Uniti. Dal 2016 è in Ford of Europe con sede nel Regno Unito, dove guida tutti i lanci di prodotti internazionali e la strategia di comunicazione europea per le gamme SUV e Mustang. Si tratta dell’ennesimo cambiamento per la casa francese che solo ieri aveva comunicato un cambio importante anche per quanto riguarda il suo settore di marketing.

