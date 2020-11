Alfa Romeo Milano: il Biscione torna nel segmento B

L’assenza dell’Alfa Romeo dalla più ampia categoria delle auto di segmento B non durerà a lungo. La casa automobilistica del Biscione che dopo la fine della produzione dell’Alfa Romeo MiTo non è più rappresentata in una delle categorie più apprezzate nel mercato europeo, tornerà nei prossimi anni con un SUV urbano.

L’ Alfa Romeo Milano si distinguerà per il particolare disegno del profilo, che sarà il principale punto di differenziazione rispetto alle proposte del Gruppo PSA Group su cui il futuro veicolo dello storico marchio milanese si baserà. Per chi non avesse capito, il primo B-SUV nella storia dell’Alfa Romeo da un punto di vista meccanico avrà molto in comune con Peugeot 2008 e Opel Mokka, adottando non solo il telaio ma anche molte delle parti meccaniche.

Alfa Romeo dopo l’addio di MiTo tornerà nei prossimi anni nel segmento B del mercato con il SUV compatto Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano avrà una lunghezza itorno ai 410 cm. Il futuro SUV compatto della casa milanese avrà anche versioni puramente elettriche. Si tratterà dunque del primo modello completamente elettrico che entrerà a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione presumibilmente entro la fine del 2023.

Nei prossimi mesi a proposito di questo futuro modello il cui nome non è ancora ufficiale arriveranno ulteriori aggiornamenti. In particolare il 2021 dovrebbe essere l’anno decisivo per conoscere le prime informazioni ufficiali su questo modello.

