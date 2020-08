Alfa Romeo Milano forse sarà subito elettrico

Alfa Romeo Milano dovrebbe essere il nome del nuovo Urban SUV di Alfa Romeo. SI dice che il nuovo modello della casa automobilistica del Biscione possa anticipare i suoi tempi di debutto arrivando entro la fine del 2022. A quanto pare questo sarà il primo modello completamente elettrico a fare capolino nella gamma dello storico marchio milanese.

Nelle ultime ore a proposito di Alfa Romeo Milano si vocifera che il B-SUV possa arrivare sul mercato direttamente in versione elettrica. Inizialmente si pensava che questa variante potesse raggiungere il mercato in un secondo momento ma a quanto pare le cose in casa del Biscione andranno diversamente. Il futuro gruppo Stellantis vuole sbrigarsi nel rilanciare i suoi marchi ed in particolare vuole velocizzare l’elettrificazione delle gamme dei propri brand.

Dunque essendo i marchi di Fiat Chrysler molto indietro da questo punto di vista non sarà sorprendente che con i prossimi modelli che arriveranno si voglia direttamente puntare sull’elettrico. Questo naturalmente non significa che Alfa Romeo Milano, il cui nome per il momento è ancora provvisorio, non potrà essere scelto anche con motore a combustione. Dovrebbe però essere esclusa la presenza di versioni diesel. Sicuro invece che ci saranno varianti a benzina e ibride.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo B-SUV, Ferrari ibride, nuova Fiat 500 elettrica: le migliori news della settimana