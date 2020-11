Il nuovo SUV a 7 posti di Jeep potrebbe arrivare anche in Messico

Jeep sviluppa da tempo un nuovo SUV in Brasile. Si tratta di un modello compatto con tre file di sedili, che sarà posizionato sopra la gamma Compass per competere nello stesso segmento della Volkswagen Tiguan e della Nissan X-Trail. Sono stati svelati alcuni dettagli prima del suo lancio, previsto per il 2021.

Il nuovo SUV a 7 posti che Jeep sviluppa in Brasile potrebbe arrivare anche in Messico

Questo nuovo modello, il cui nome è ancora un enigma, non sarà una versione estesa del Jeep Compass. Condividerà la sua piattaforma, che a sua volta viene utilizzata nella Renegade e nella Fiat 500X, ma avrà una propria gamma di motori, interni unici e un design tutto suo, che potrebbe benissimo riprendere alcuni tratti del Grand Commander.

Grazie alle caratteristiche avanzate, le sue dimensioni potrebbero essere lunghezza circa 4,65 metri – 25 cm più lunghe di una Compass – per adottare una configurazione a sette posti. Le sue dimensioni, quindi, sarebbero simili a quelle della Jeep Cherokee, anche se con un prodotto incentrato maggiormente sulla praticità.

Il nuovo SUV a sette posti di Jeep viene sviluppato interamente dalla filiale brasiliana di FCA. Sarà un progetto completamente orientato al mercato latinoamericano e il Messico potrebbe essere tra i piani per questo modello. Il suo arrivo dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2021.

