Una Dodge Viper GTS del 1997 modificata da Hennessey proposta all’asta

La Dodge Viper è senza dubbio una delle icone d’America e questo esemplare del 1997 modificato da Hennessey Performance sarebbe l’aggiunta perfetta a qualsiasi collezione di auto.

Si tratta di uno dei soli 1671 esemplari GTS prodotti nel ‘97 ed è stato immatricolato per la prima volta nell’Ohio. Da allora la vettura ha trascorso alcuni anni in Pennsylvania e New York prima di essere acquistata dal rivenditore dal suo secondo proprietario all’inizio di quest’anno.

Dodge Viper: Bring A Trailer propone all’asta un esemplare GTS con pacchetto Venom 500

La speciale Dodge Viper GTS ha percorso 19.300 km e viene venduta con diversi accessori. Esternamente, la sportiva a due porte è dipinta nella colorazione Viper Red abbinata a strisce nere da corsa. Presenti anche un imponente alettone posteriore e dei cerchi cromati da 17″ abbinati a pneumatici Michelin Pilot SX da 275/40 sulla parte anteriore e 335/35 su quella posteriore.

L’abitacolo di questa Viper è rivestito in pelle nera con inserti rossi su sedili, volante, pomello del cambio e rivestimento del freno a mano. Il sedile del conducente dispone anche di un’imbracatura rossa a cinque punti.

Altre caratteristiche offerte da questa Dodge Viper GTS in vendita su Bring a Trailer includono aria condizionata, alzacristalli elettrici e impianto audio Alpine. La potenza viene fornita da un motore V10 aspirato da 8 litri che è stato affiancato dal pacchetto Venom 500 progettato dal tuner texano.

Il pack include corpi farfallati più grandi, interni del motore rinforzati, collettore di aspirazione ad alto fusto, computer del motore aggiornato e altro ancora. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 marce. Infine, il pacchetto di Hennessey include anche una frizione da competizione e un volano in alluminio.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Dodge Viper GTS by Hennessey Performance ha raggiunto la somma di 46.000 dollari (39.535 euro) ma manca ancora un giorno al termine dell’asta online.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI