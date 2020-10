Tesla Full Self-Driving Package a 10.000 dollari. È l’aggiornamento che abilita le funzioni di guida assistita: il guidatore deve stare attento, con le mani sul volante. Non può distrarsi né tantomeno controllare lo smartphone o addirittura sonnecchiare. Poi si potrebbe evolvere il guida totalmente autonoma, il self driving al 100%. Non è male la strategia di Musk: compri ora che è guida assistita. Fra pochi anni, sarà guida autonoma 100% e tu l’avrai già.

Tesla Full Self-Driving Package a 10.000 dollari: questione prezzo

Polemiche sul prezzo: 10.000 dollari. Sono tanti, troppi? In realtà, il prezzo non lo fa Musk né chi fa polemiche sul web anti Tesla. Il prezzo lo fa il mercato. Se la domanda risulterà soddisfacente, allora il prezzo sarà centrato. Se la richiesta non sarà alta, il prezzo scenderà di conseguenza.

Il secondo passo: la guida autonoma al 100%

Nulla è casuale nella strategia automotive di Elon il vulcanico. La Tesla sta collaudando una versione evoluta del proprio sistema di guida automatizzata, denominata Full Self-Driving Beta. Solo pochissimi (e fortunati) clienti possono guidare la Tesla robot. Anche se comunque resta il fatto che devono stare attentissimi alla strada e pronti a intervenire.

Sono soggetti selezionati coinvolti dalla Casa in un programma specifico. I consumatori vengono giustamente spinti a comprare il pacchetto già oggi per poi ricevere gli upgrade funzionali attraverso gli aggiornamenti over the air. Fa tutto l’auto, come un computer, come uno smartphone. Una seconda rivoluzione, dopo l’auto elettrica che viaggia veloce, è sexy e prestazionale.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI