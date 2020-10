È inferno burocrazia: super multe per la patente in scadenza a fine 2020. Col coronavirus, il Governo ha posticipato le scadenze. Ma tutto sta per finire. Per capire di che parliamo, occorre anzitutto fare riferimento al sito della Polizia di Stato in materia di proroghe della validità dei documenti di guida.

Super multe per la patente in scadenza a fine 2020: 3 casi

Le patenti scadute nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Invece, le patenti scadute tra il 1 ° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente. Ognuno guardi la scadenza, aggiunga 7 mesi e faccia con la massima attenzione e sollecitudine i conti. Non vale giustificarsi dicendo di aver eseguito male i conteggi.

Infine, le patenti in scadenza nel periodo compreso tra 1 ° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Due conseguenze gravi per chi non è in regola con la patente

Chi causa un incidente (dopo la data della proroga, quindi spesso nel 2021) senza che la patente sia stata prorogata, subisce la rivalsa Rc auto. La compagnia risarcisce i danni e poi si fa restituire tutto dal cliente, anche milioni di euro quando ci sono morti e feriti gravi. Talvolta, se la patente è scaduta da meno di 3 mesi, qualora il cliente si metta in regola entro un mese, niente rivalsa.

E 160 euro di multa. Più il ritiro della patente.

Per chi non ha mai conseguito la patente

Caso differente per chi guida senza aver mai conseguito la patente: multa di 5.110 euro, e fermo amministrativo della vettura per tre mesi. È reato in caso di recidiva nel biennio, con arresto fino a un anno. Idem se si guida dopo la revoca della patente.

