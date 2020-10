I furti auto noleggio fanno lievitare le franchigie. Parliamo di nolo breve, per pochi giorni. Funziona così: siccome i ladri agiscono senza tregua, chi prende una vettura a noleggio subisce la franchigia (di almeno 500 euro) in caso di furto. Il cliente paga quella somma, che sale tanto più la macchina è costosa, se un ladro entra in azione. La soluzione sarebbe quella di eliminare ogni franchigia, ma la tariffa schizza alle stelle. Eppoi in certe zone del Sud Italia, dove ci sono più furti, le compagnie di noleggio non consentono l’eliminazione della franchigia.

Furti auto noleggio fanno lievitare le franchigie: quali numeri

Basti dire che non conosce crisi l’industria criminale dei furti di auto in noleggio a breve termine. Nell’ultimo anno sono state 1.800 le vetture e i furgoni sottratti, quasi 5 ogni giorno, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. Un trend preoccupante, in decisa controtendenza rispetto al graduale calo del fenomeno dei furti d’auto nel nostro Paese e che produce un danno per gli operatori pari a 12,5 milioni di euro.

Il 90% degli episodi si concentra in 5 Regioni: Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia. Continua a produrre risultati positivi la controffensiva messa in campo dalle società di noleggio che, grazie alla dotazione di dispositivi hi-tech, riescono oggi a recuperare quasi la metà dei veicoli rubati.

Numeri significativi, cui si aggiungono quelli del noleggio a lungo termine e del car sharing e che portano a un totale di oltre 6.000 unità le vetture rubate ogni anno alle società di mobilità pay-per-use (lungo termine, breve termine e car sharing). Un fenomeno che in una fase di crisi acuta dell’industria turistica e di recessione economica mette a rischio la sopravvivenza di alcuni operatori meno strutturati.

Le soluzioni anti-furto delle società di noleggio

Fra le varie soluzioni contro i ladri, per le auto appartenenti a flotte per il noleggio a breve termine ed equipaggiate con la soluzione Stolen Vehicle Recovery (SVR) di Targa Telematics il tasso di recupero dopo un furto è stato del 90% nei primi nove mesi del 2020.

Di recente, è stata firmata la partnership strategica tra ALD Automotive e LoJack si basa su 3 punti di forza esclusivi:

la tecnologia in radio-frequenza, non schermabile, in grado di rilevare i veicoli in luoghi in cui gli altri sistemi sono meno efficaci (container, sotterranei e garage);

la collaborazione unica con le Forze dell’Ordine, sui cui mezzi sono installate speciali unità per rintracciare e recuperare rapidamente i veicoli rubati;

una centrale operativa sempre al servizio del cliente, che lo allerta in caso di furto, fornendo costanti aggiornamenti durante le attività di ricerca.

