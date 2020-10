Nuova Peugeot 2008 debutta in Australia in due allestimenti

Peugeot ha svelato nelle scorse ore i prezzi e i modelli della nuova Peugeot 2008 che riguardano il mercato australiano. La gamma del SUV compatto parte con l’allestimento Allure al prezzo di 34.990 dollari australiani (21.116 euro) che va a sostituire la precedente variante Active non più disponibile. Inoltre, questo cambiamento rende la 2008 più economica 10.500 dollari australiani (6336 euro) più costosa del modello uscente.

La casa automobilistica francese prevede di lanciare in Australia prima della seconda metà del 2021 l’allestimento GT di fascia media. Il prezzo e le caratteristiche di questo modello non sono state ancora rivelate ma dovrebbe utilizzare lo stesso propulsore della variante Allure.

Nuova Peugeot 2008: l’ultimo restyling del SUV debutta nel mercato australiano

La top di gamma 2008 GT Sport parte da 43.990 dollari australiani (26.548 euro). Questa versione è 12.490 dollari australiani (7537 euro) più costosa della precedente GT Line con caratteristiche superiori. La nuova Peugeot 2008 si basa sull’ultima piattaforma CMP sviluppata dal brand francese ed è compatibile con la tecnologia 100% elettrica.

La Common Modular Platform prende il posto del pianale PF1 utilizzato sulle Citroën C3 e C3 Aircross. Per quanto riguarda la versione completamente elettrica della nuova 2008, il brand di PSA ha dichiarato che è ancora in fase di studio.

La nuova Peugeot 2008 è cresciuta rispetto al modello precedente in quanto presenta un corpo con una lunghezza aumentata di 142 mm, una larghezza di 31 mm e un’altezza di 6 mm. Anche il passo è aumentato di 67 mm. A differenza della versione precedente, il nuovo SUV verrà proposto con due diverse trasmissioni.

Le versioni Allure e GT Sport sono equipaggiate dallo stesso motore turbo benzina da 1.2 litri

L’allestimento Allure entry-level è equipaggiato da un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri che sviluppa una potenza di 130 CV e 230 nm di coppia massima. La potenza viene scaricata sulle ruote anteriori attraverso un cambio a 6 velocità realizzato dalla giapponese Aisin.

La 2008 GT Sport dispone di una versione migliorata dello stesso propulsore a tre cilindri che in questo caso produce 155 CV e 240 nm. Accanto al powertrain troviamo una trasmissione a 8 velocità di nuova generazione e la trazione anteriore. La casa automobilistica francese afferma che la Peugeot 2008 Allure consuma mediamente 6,5 l/100 km nel ciclo combinato mentre la GT Sport 6,1 l/100 km.

A bordo della vettura troviamo un quadro strumenti di serie con uno schermo TFT che consente di visualizzare diverse informazioni importanti, fari a LED, frenata di emergenza autonoma fino a 140 km/h con rilevamento dei pedoni fino a 60 km/h e ciclisti fino a 80 km/h, riconoscimento dei segnali stradali e assistenza al mantenimento della corsia.

L’allestimento GT Line propone diverse caratteristiche in più

L’allestimento GT Sport aggiunge frenata di emergenza autonoma, monitoraggio dell’angolo cieco e cruise control adattivo. Altre caratteristiche proposte dalla nuova 2008 includono supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio digitale DAB+, sedili in tessuto, sistema di infotainment con display da 7 pollici, avvio senza chiave e cerchi da 17″.

La versione GT Sport aggiunge cerchi neri da 18″, sedili in pelle nappa con funzione di riscaldamento per i sedili anteriori e di massaggio per quello del conducente, display da 10 pollici per l’infotainment, caricatore wireless per smartphone e illuminazione ambientale.

Disponibile come optional al prezzo di 1990 dollari australiani (1200 euro) il tetto apribile panoramico con tendina parasole manuale. Infine, le prime consegne della nuova Peugeot 2008 dovrebbero iniziare a dicembre 2020.

