Jeep è sponsor ufficiale dell’evento MTB Festival 2020

Il rapporto con la natura, le prestazioni per superare gli ostacoli e l’avventura su ruote sono caratteristiche appartenenti al mondo Jeep e anche a quello delle mountain bike. Per consolidare ulteriormente questo binomio, la casa automobilistica americana ha annunciato che è uno degli sponsor ufficiali dell’MTB Festival 2020.

Questo evento definirà i nuovi campioni nazionali dello sport nelle categorie E-Bike, Short Track (XCC) e Cross Country Olímpico (XCO). Per la seconda volta, il marchio di FCA ha deciso di sostenere l’evento iniziando lo scorso anno e che prevede anche altre due gare: Downhill e Trail Run.

Jeep: la casa automobilistica americana è anche quest’anno sponsor dell’MTB Festival 2020

L’edizione 2020 si svolgerà fino al 2 novembre a Mairiporã (San Paolo). Durante tutta la competizione sarà possibile partecipare ad alcune attività realizzate da Jeep per l’MTB Festival 2020 come ad esempio uno spazio dedicato ai SUV più desiderati dagli automobilisti brasiliani: Renegade, Compass e Wrangler. Alcuni di essi sono dotati di accessori Mopar che permettono di trasportare in sicurezza le biciclette.

Sui canali social del brand americano (Facebook – Instagram – YouTube) è possibile assistere all’evento e avere una visione speciale grazie all’esclusiva telecamera che mostra i percorsi dei ciclisti. A differenza dello scorso anno in cui anche il pubblico ha approfittato delle esperienze del Jeep Camp, quest’anno la manifestazione sarà completamente chiusa al pubblico per via delle misure di sicurezza adottate contro la diffusione del coronavirus.

È comunque possibile guardare in diretta le varie gare sui canali Band e BandSports e online su RedBull TV.

