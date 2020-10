Mopar: nuovo kit specchietti fuori porta per Jeep Wrangler e Gladiator

Mopar ha presentato un nuovo Kit di specchietti apribili in fabbrica per i proprietari di Jeep che desiderano godersi in sicurezza la migliore esperienza di guida all’aria aperta nella loro Jeep Wrangler o Jeep Gladiator. Quando le portiere anteriori originali installate in fabbrica con specchietti montati vengono rimosse, due specchietti laterali montati separatamente possono essere installati rapidamente e facilmente per una migliore vista posteriore.

“Mopar offre più di 500 parti e accessori ad alte prestazioni testati in fabbrica e di qualità in tutta la gamma Jeep”, ha affermato Mark Bosanac, responsabile dell’assistenza , ricambi e assistenza clienti di Mopar , FCA – Nord America. “Con il nostro nuovo kit specchietti apribili, i proprietari di Jeep Wrangler e Gladiator potranno godere di una migliore visuale durante le loro avventure all’aria aperta”.

A differenza di altre offerte aftermarket, gli specchietti retrovisori Mopar sono specificamente progettati e testati secondo gli standard dell’equipaggiamento originale, fornendo un campo visivo equivalente alla produzione con vibrazioni minime. Ogni specchio nel kit si collega a un bullone del cappuccio del cappuccio e alla cerniera superiore della porta. Inoltre, come punto di attacco alla flangia della porta viene utilizzato un innovativo e personalizzato morsetto a dado per rotella zigrinata.

Le staffe di montaggio sono rifinite con un fondo anticorrosione e una resistente finitura con rivestimento a polvere nera. Gli specchietti includono una funzione antipanico incorporata che previene i danni negli spazi ristretti della strada o del sentiero. L’installazione è semplice con l’uso di una chiave inglese T40, che si trova nel kit di attrezzi standard che si trova in tutti i nuovi modelli Jeep Wrangler e Gladiator. Non sono necessari attrezzi speciali.

Disponibile per l’acquisto come parte autonoma negli Stati Uniti e in Canada , il nuovo kit specchietti Mopar Doors-off (codice 82215331AB) ha un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense (MSRP) di $ 295 . Il kit è disponibile per i modelli Jeep Wrangler dell’attuale generazione (2018-attuale) e Jeep Gladiator. La copertura della garanzia standard Mopar per il kit specchio e la staffa include due anni / miglia illimitate dalla data di acquisto o fino al resto della garanzia del veicolo nuovo di tre anni / 36.000 miglia.

Ti potrebbe interessare: Mopar presenta il nuovo controller del freno del rimorchio per Jeep Gladiator

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI