Alfa Romeo Alfetta 2000: un esemplare blindato venduto all’asta a circa 11.000 euro

L’Alfa Romeo Alfetta 2000 è fra le vetture più famose realizzate dalla casa automobilistica di Arese. Un esemplare molto particolare del 1980 è stato venduto qualche giorno fa durante un’asta online organizzata da Bring A Trailer sul suo sito Internet al prezzo di 11.750 dollari (10.854 euro).

Questa Alfetta 2000 fu venduta nuova a Cetraro, in Italia, a un noto esponente della mafia italiana. Si dice che il veicolo sia stato modificato da uno specialista di veicoli corazzati di quel periodo con l’aggiunta di un rivestimento blindato dal peso di 590 kg, un doppio sistema di soppressione dei proiettili, cerchi e pneumatici antiproiettile e altro ancora.

Alfa Romeo Alfetta 2000: Bring A Trailer ha proposto all’asta un esemplare appartenuto a un mafioso italiano

Rifinita nella colorazione bianca con interni in velluto marrone, questa Alfa Romeo Alfetta 2000 è dotata di un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

L’immatricolazione del veicolo è avvenuta nel 1981 e nel corso degli anni ha partecipato a vari spettacoli ed eventi da quando è entrata a far parte della collezione del venditore nel 2013. In questo momento, l’Alfetta ha percorso poco meno di 13.000 km e si trova a Monaco, in Germania, con documenti di esportazione e precedente registrazione in Italia.

A bordo di questo esemplare troviamo, inoltre, dei cerchi in acciaio da 15″ antiproiettile abbinati a delle gomme Dunlop Denovo che misurano 195/65. Come anticipato ad inizio articolo, gli interni della vettura sono in velluto marrone con tappetini e pannelli delle portiere abbinati.

Secondo quanto riportato da Bring A Trailer, lo specialista avrebbe installato finestrini antiproiettile con protezione aggiuntiva per splitter in plexiglas, serrature aggiuntive per le portiere e sistema di telecomunicazione. Presente anche l’aria condizionata. La strumentazione di questa Alfa Romeo Alfetta 2000 include un tachimetro da 200 km/h e un contagiri da 7500 g/min.