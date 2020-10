Continental premia i suoi migliori fornitori con il Supplier of the Year 2019

Anche quest’anno Continental ha assegnato il premio Supplier of the Year (Fornitore dell’Anno) tra i suoi 900 fornitori strategici. Dal 2008, l’azienda tedesca ha condotto una serie di analisi ogni anno per identificare gli aspetti che riguardano la soddisfazione del cliente in qualità, tecnologia, impegno, costi e condizioni di acquisto.

Le sue aree di business Vehicle Networking and Information, Autonomous Mobility & Safety e Vitesco Technologies sono state fornite con circa 140.000 codici a circa 100 siti di produzione in tutto il mondo. Ciò equivale a un volume totale di circa 157 milioni di componenti. La cerimonia di premiazione del premio Fornitore dell’Anno si è svolta il 27 ottobre sotto forma di un evento virtuale. In totale, sono stati premiati 12 fornitori con il prestigioso riconoscimento.

Continental: l’azienda tedesca premia i suoi migliori fornitori con il premio Fornitore dell’Anno

Nikolai Setzer, membro del consiglio di amministrazione di Continental AG, ha dichiarato: “Nel mondo della mobilità in continua evoluzione, stabiliamo gli standard insieme ai nostri fornitori di prim’ordine. Grazie alla stretta e fiduciosa collaborazione, al networking intersettoriale e ai nostri standard di qualità elevati, insieme possiamo ottenere una maggiore efficienza e sicurezza e quindi soddisfare ancora meglio le crescenti richieste dei nostri clienti“.

Günter Fella, responsabile acquisti di Continental Automotive, ha invece detto: “Possiamo contare sui nostri fornitori sia per lo sviluppo di tecnologie future che per la gestione delle sfide logistiche. Ciò è diventato evidente nella fase critica del coronavirus all’inizio del 2020. Durante tutto questo periodo siamo stati in grado di svolgere la produzione senza avere carenze circa l’approvvigionamento. Inoltre, i nostri fornitori riescono a superare sfide sempre più complesse e contribuiscono così al successo dell’azienda. Per questo motivo ogni anno è un grande onore per noi riconoscere i migliori fornitori dell’anno“.

Per l’anno 2019, Continental ha premiato sei aziende nelle rispettive aree di elettronica, elettromeccanica, metallo, plastica, gomma e soluzioni specifiche per divisione. Oltre al premio Fornitore dell’Anno, il produttore tedesco assegna dal 2010 un altro riconoscimento chiamato Supplier Quality Award alle aziende che hanno raggiunto le massime prestazioni nell’area del miglioramento della qualità.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI