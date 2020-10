Nuova Peugeot 3008 ora può essere scelta con il pacchetto Black Pack

Manca ormai pochissimo all’arrivo in Italia del nuovo restyling della Peugeot 3008 che avrà l’obiettivo di confermare il suo grandissimo successo con oltre 80.000 clienti italiani nel suo portfolio. Ciò è stato reso possibile grazie al suo stile molto deciso e innovativo.

La nuova 3008 si propone oggi sul mercato italiano con un design rinnovato, valorizzato da nuove tinte della carrozzeria che ne esaltano le forme e con la possibilità di renderlo ancor più distintivo con una nuova opzione chiamata Black Pack, annunciata proprio nelle scorse ore.

Nuova Peugeot 3008: l’ultimo restyling del SUV riceve il pacchetto Black Pack

Questa è disponibile su richiesta per gli allestimenti GT e GT Pack e porta sul SUV una colorazione scura a diversi elementi come la griglia della calandra, il logo Peugeot posizionato al centro di essa, i monogrammi 3008, GT e Peugeot, le cornici dei finestrini nere, i cerchi in lega Washington da 19″ di colore Nero Onyx e tanti altri particolari estetici.

Il nuovo restyling del veicolo è dotato di un frontale totalmente rivisto, caratterizzato da una calandra senza cornice con una trama che si fonde con il resto del paraurti in cui è inserita. Una delle novità interessanti è la disponibilità del nuovo Black Pack che fa da elemento distintivo.

Disponibile come optional a 500 euro sull’allestimento GT e a 300 euro su quello GT Pack, questo pacchetto attribuisce una colorazione scura agli elementi della carrozzeria riportati poco fa. Attualmente, la nuova Peugeot 3008 è leader nel suo segmento ed è stata prodotta in oltre 800.000 esemplari. In Italia, come riportato poco fa, il SUV è stato scelto da oltre 80.000 clienti.

Il nuovo facelift del modello incarna perfettamente il concetto di Power of Choice della casa automobilistica francese. La gamma delle motorizzazioni è costituita da diversi tipi di propulsori, quali benzina, diesel e plug-in hybrid, a due o a quattro ruote motrici.

A bordo della nuova Peugeot 3008, infine, non mancano vari sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e il nuovo sistema di infotainment i-Cockpit con display head-up di alta qualità e uno schermo touch HD da 10 pollici posizionato al centro della plancia.

