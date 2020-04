Ferrari e Lamborghini per 33.000 euro? Sì è possibile

Una piccola azienda thailandese è diventata famosa per aver creato repliche di alcune delle auto più costose del mondo da altre che non sono così costose. Avere una Ferrari o una Lamborghini è un sogno irraggiungibile per la stragrande maggioranza di noi. Tuttavia, in Thailandia hanno trovato una soluzione più popolare. Il merito è di PS Modify, un’officina di preparazione che rende le repliche di auto da altre molto più convenienti per le tasche.

Una delle sue opere principali è basata su una Toyota MR2. Dopo varie modifiche il veicolo è diventato molto simile nello stile ad una Lamborghini Veneno Roadster. Ovviamente le dimensioni dell’auto sono lontane dall’originale, ma per il resto il grado di somiglianza è davvero interessante, compresi i cerchi.

Una replica della Ferrari LaFerrari è stata creata partendo sempre dalla piccola auto sportiva giapponese. È sorprendente che abbia anche alcune pinze dei freni firmate da Brembo, anche se ovviamente sembra difficile si possa trattare di quelle originali. La Ferrari LaFerrari non è l’unica Ferrari modificata creata da questa azienda. Anche una “finta” Berlinetta F12 è stata realizzata anche se questa volta con una Honda Prelude come base.

Questa compagnia thailandese offre l’opportunità di avere un’auto dall’aspetto molto speciale ad un prezzo molto più contenuto di quello dell’originale. Ad esempio, la Lamborghini Veneno Roadster costa al momento 3,3 milioni di euro più extra e tasse. La versione basata sulla Toyota MR2 ha un prezzo che al cambio attuale è di poco superiore a 33.000 euro. Chiaramente dubitiamo che la cosa sia legale e probabilmente le case automobilistiche coinvolte metteranno presto fine a questa attività che viola chiaramente il loro copyright.

