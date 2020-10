Ram 1500 TRX sfida il Ford F-150 Raptor in due prove | Video

Il nuovo Ram 1500 TRX è iniziato ad arrivare nelle mani degli addetti ai lavori per le prime recensioni e i primi test su strada. In fondo all’articolo, trovate un video pubblicato su YouTube da The Fast Lane Truck che mette a confronto il pick-up off-road di Ram con il Ford F-150 Raptor.

I recensori si sono messi al volante del 1500 TRX 2021 e hanno iniziato a confrontarlo con l’F-150 Raptor. Più nello specifico, The Fast Lane Truck ha effettuato due prove in linea retta. Non c’è alcun dubbio che le prestazioni sono uno dei punti di forza di questi due pick-up americani. Tuttavia, sotto il cofano si nascondono dei propulsori molto diversi.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up off-road gareggia contro il suo rivela Ford Raptor

Il Ram 1500 TRX è equipaggiato dall’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri (lo stesso delle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat e Jeep Grand Cherokee Trackhawk) ed è capace di sviluppare una potenza di 712 CV e inoltre è abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

Dall’altra parte, l’F-150 Raptor di Ford dispone di un EcoBoost V6 biturbo da 3.5 litri che eroga 456 CV ed è affiancato da una trasmissione automatica a 10 rapporti. Per rendere il confronto il più uniforme possibile, i recensori non hanno utilizzato il sistema Launch Control proposto dal TRX.

Il primo test è stato effettuato sul pick-up di Ford che è riuscito a scattare da 0 a 96 km/h in 7,02 secondi nella prima prova e 7,74 secondi nella seconda. Per quanto riguarda il Ram 1500 TRX, ha impiegato 5,17 secondi per raggiungere i 96 km/h partendo da 0 nella prima prova e 5,66 nella seconda.

Ram afferma che il suo nuovo pick-up Hellcat riesce a raggiungere i 96 km/h in 4,5 secondi sfruttando però il sistema Launch Control.

