Regno Unito: la produzione di auto è calata ancora una volta a settembre

Gli ultimi dati condivisi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) riportano un calo della produzione di auto negli stabilimenti del Regno Unito a settembre.

In particolare, sono state prodotte 114.732 vetture durante tutto il mese scorso, circa 6000 unità in meno rispetto a settembre 2019 (-5%). Questo perché, secondo la SMMT, le case automobilistiche continuano a subire gli effetti dell’incertezza legata alla Brexit e soprattutto al coronavirus.

Regno Unito: il mese scorso sono state prodotte circa 6000 auto in meno

Mike Hawes, amministratore delegato della SMMT, ha dichiarato: “Queste cifre sono ancora più tristi per il settore automobilistico britannico poiché il coronavirus continua a devastare sia il mercato locale che quello estero. Con la produzione già in perdita, il colpo aggiuntivo di una Brexit senza accordo sarebbe devastante per il settore, i suoi lavoratori e le loro famiglie“.

L’impatto maggiore è dovuto alle esportazioni che sono calate del 9,7% lo scorso mese. Soltanto 87.533 auto erano destinate al mercato estero, rappresentando più di tre quarti della produzione automobilistica in UK.

Particolarmente colpite sono state le esportazioni verso gli Stati Uniti che hanno registrato una flessione del 30% mentre quelle verso Cina e Unione Europea sono diminuite rispettivamente dell’1,2% e del 3,3%. Nonostante il numero di auto prodotte per il mercato britannico sia aumentato del 14,5% a 3440 veicoli, non è sufficiente per le cifre complessive.

Gli ultimi dati condivisi dalla SMMT indicano che la produzione automobilistica nel Regno Unito è scesa del 35,9% rispetto a quanto registrato lo scorso anno, con solo 632.824 veicoli costruiti. L’ultima previsione prevede che gli impianti produrranno meno di 885.000 auto nel 2020. Se così fosse, sarebbe la prima volta che lo UK non riuscirebbe a produrre almeno 1 milione di auto all’anno dal 2009.

