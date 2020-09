Dodge Viper: ecco un bellissimo esemplare con una combinazione di colori unica

In questo articolo vi parliamo di una speciale Dodge Viper di quinta generazione, l’ultima incarnazione della sportiva a due posti, che si propone in versione ACR ed è dotata del pacchetto Extreme Aero. Questo permette alla vettura di offrire 544 kg di carico aerodinamico a una velocità di 241 km/h.

Oltre a questo, la vettura è rivestita da una combinazione di colori molto particolare. Sembra che abbiamo a che fare con una Viper che ha lasciato la fabbrica nella colorazione Stryker Purple e ha ricevuto alcune modifiche postvendita.

Dodge Viper: un esemplare di quinta generazione molto particolare

Le immagini di questo particolare esemplare sono state pubblicate su Instagram da California Exotics Daily. Partiamo con gli esclusivi cerchi custom forniti da Rotiform che presentano un design multi-razza.

Questi sono dipinti in una finitura verde neon, con la stessa tonalità utilizzata per la striscia da corsa che corre per l’intera lunghezza della sportiva. È interessante la combinazione di colori simile al veicolo di Joker. Essendo la quinta generazione, sotto il cofano di questa Dodge Viper si nasconde un motore V10 da 8.4 litri capace di sviluppare una potenza di 649 CV e 814 nm di coppia massima.